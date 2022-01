Nina Donelli pred mrazom pobegnila v Dominikansko republiko

"Januarja večina glasbene industrije počiva. December je pri nas najnapornejši mesec, in čeprav že dve leti ni tako, sem obdržala tradicijo dopustovanja na toplem po novem letu. Tokrat počivam, se sprehajam in uživam v dobri hrani. Sadje v tropih je neprimerljivo boljše od tistega doma ... Najbolj pa so mi všeč domačini in njihova pozitivna energija. Vse skupaj je pravi balzam za dušo in popolna priložnost za polnjenje baterij," je o dopustovanju v Dominikanski republiki povedala Nina Donelli .

"Bila sem na več izletih: na dveh otokih in v glavnem mestu. Eden od otokov ima samo 500 prebivalcev, drugi pa niti enega in izkušnja je bila res prečudovita. Na vodenem ogledu prestolnice Santo Domingo pa se je malenkost zapletlo. Po ogledu znamenitosti smo odšli še na tradicionalno večerjo. Meni se je zdelo vse v redu, ampak za moje telo očitno ni bilo ravno tako. Dva dni sem preživela v sobi in tudi po tem sem zelo previdno izbirala hrano ter še več počivala. Rekli so mi, da sem imela srečo in da so lahko zastrupitve s hrano hujše ... No, konec dober, vse dobro, že razmišljam, kako bi bilo super oditi na smučanje, potem ko se bom vrnila domov. Da spet vzpostavim ravnovesje (smeh) ..." je o neprijetni izkušnji z dobrim koncem še dodala Nina.