Nina Grilc: Marko nam je skozi deskanje dal toliko lepih spominov

Ob izteku smučarske sezone so se prijatelji ter člani družine preminulega deskarja Marka Grilca že tretjič družili na Grilo memorialu na avstrijskem smučišču. Pred tremi leti se je oče dveh otrok in tretjega na poti med deskanjem smrtno ponesrečil, žena Nina in otroci pa v družbi prijateljev z vseh koncev sveta na snegu nadaljujejo njegovo poslanstvo, predajanje znanja mlajšim deskarjem. Po očetovih stopinjah že zelo suvereno stopata tudi hčerka Ema in sin Maxx, celo že dveletna Alaska.

Nina Grilc je po usodni nesreči moža, deskarja na snegu Marka Grilca, ostala sama s tremi otroki. O njeni moči in njenem pogumu je bilo povedano že veliko, memoriali, s katerimi ohranja spomin na pokojnega moža, pa njeno željo in moč zgolj potrjujejo. "Vsakič znova sem ganjena in presenečena, kako se ljudje z veseljem udeležijo naših dogodkov in kako z nami skupaj ohranjajo Markota in njegovo zapuščino," je povedala v našem studiu in dodala, da je to pravzaprav cilj njenega dela.

Na že tretjem memorialu so se po smučišču, Marku v spomin, ponovno spustili številni deskarji na snegu. Poleg tega so se deskanja učili tudi najmlajši, saj so organizirali smučarske šole. Tokrat so se učili tudi 41 trikov za Grilota, saj bi deskar letos praznoval 41 let. Vremenske razmere so bile spremenljive, a Nina pravi, da je to Markov podpis. "Na vseh njegovih dogodkih imamo celo mavrico vremenskih pojavov," je potrdila.

Z memoriali ohranjajo spomin na Marka.