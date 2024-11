Nina Grilc priredila unikatni joga vikend z Jimmyjem Wheelerjem

Slovenski profesionalni deskar na snegu Marko Grilc je v nesreči na snegu umrl 23. novembra pred tremi leti. Vse od takrat se njegova vdova Nina Grilc trudi, da bi skupaj z otroki na ta dan počastila njegovo življenje. "Vsako leto, ko pride 23. november, se z otroki odpravimo na deskanje na snegu in vsako leto se trudim, da bi na ta dan naredila nekaj pozitivnega in zabavnega, nekaj, kar bi imel rad in na kar bi bil tudi on ponosen, hkrati pa si želim ta dan ohraniti kot pozitiven spomin nanj in ne negativen spomin na njegovo smrt," je za naš portal povedala Nina.

"Je pa res, da sem vsako leto na ta dan, ko so otroci zaspali, ostala sama s svojimi mislimi in za svojo dušo in telo, nisem naredila prav veliko, vem pa, kako pomembno je, da vzdržujemo ravnovesje med umom in telesom in kako veliko mi to pomeni, zato sem želela tokrat povaditi tudi to. Kako zelo pomembno je da še posebej takrat, ko nam je težko najdemo način da naredimo nekaj zase, da se podpremo, umirimo in nahranimo tako dušo kot telo." Nina je zato v prestolnici ustvarila unikatni joga vikend v Ljubljani.

"Marko je imel rad jogo, še posebej kadar so se pojavila stresna in fizično zahtevna obdobja, tako da se mi je zdela kombinacija Joge, skupnosti in uravnovešene hrane, enkratna kombinacija. Ko sem se povezala s Terezo Poljanič in njeno neverjetno kulinariko ter Jimmyjem Wheelerjem pa je bila ideja popolna." Jimmy Wheeler, mednarodno priznani učitelj Vinyasa joge, je prav za ta dogodek obiskal našo prestolnico. "Želim, da imajo moja dejanja težo, da delam nekaj, kar ima smisel in pozitivno energijo in mislim, da na ta način, z nekaj pozitivizma, težko zgrešiš. Če pa imaš ob sebi še tako neverjeten duo, kot sta bila Tereza in Jimmy, pa je izvedba in izkušnja še toliko bolj neverjetna."

"V Sloveniji se počutim izredno dobrodošlega, sprejetega, navdušenega nad naravo in arhitekturo, nad ljudmi in njihovo prijaznostjo ter gostoljubjem," pa je po dogodku povedal Jimmy Wheeler. "Hvaležen sem, da sem lahko tukaj in učim prvič v Sloveniji. Zares uresničene sanje v državi, ki je absolutno skriti zaklad. Za joga večer sem pripravil 'Vinyasa flow' prilagojen ljudem, ki so se ga udeležili. Želel sem doprinesti svojo energijo in unikaten način učenja v popolnoma novo kulturo in mislim, da smo se enkratno ujeli."