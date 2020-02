Nina Ivanič z družino uživala na Baliju

Priljubljena slovenska igralka Nina Ivanič je zimske počitnice izkoristila in z družino pobegnila v Indonezijo, na priljubljen otok Bali. V pogovoru nam je zaupala, da bi se tja še vrnila in da sta jo bolj kot plaža prevzeli narava in džungla.

Nina Ivanič bo v novi seriji Najini mostovi igrala medicinsko sestro Dragico Trošt. FOTO: Ksaver Šinkar

Nina Ivanič, ki jo boste od ponedeljka, 2. marca, ob 20.00 na POP TV lahko spremljali v vlogi medicinske sestre Dragice Trošt v slovenski seriji Najini mostovi, si je z družino, možem Matjažem Repom in dvema najstniškima sinovoma 19-letnim Luko in 15-letnim Miho, privoščila zaslužen dvotedenski oddih. Lani je bila na Tajskem, letos pa so izbrali Bali.

Nina na počitnicah s svojima sinovoma 15-letnim Miho in 19-letnim Lukom. FOTO: osebni arhiv

"Bali mi je bil zelo všeč. Bila sem že marsikje, ampak narava me je tukaj res navdušila: bogata, zelena pokrajina, džungla v osrednjem delu, ima zanimivo obalo, na zahodu je drugačna kot na vzhodu ... Sicer pa so me bolj kot obala prevzeli to zelenje, ogromna riževa polja, drevesa in rože, ki cvetijo," je za 24ur.com povedala o vtisih z dopusta.

Bolj kot obala je priljubljeno slovensko igralko navdušila džungla. FOTO: osebni arhiv

"Najbolj mi je bil všeč Ubud, notranji del Balija. Imeli smo odlično nastanitev sredi džungle. Zvečer, ko se vse umiri in ko se živali oglašajo, na trenutke je malo strašljivo, ker slišiš različne zvoke, ki jih drugače ne (nasmeh). To mi je bilo zelo všeč. Ubud je zelo spiritualen, veliko je naravnih zdravilcev, ki svoja znanja prenašajo iz roda v rod."

FOTO: osebni arhiv

Čeprav je bilo v obdobju njihovega dopusta na Baliju deževno obdobje in dnevne temperature v povprečju okrog 30 stopinj Celzija, nam je Nina zaupala, da je vročino kljub težkemu, lepljivemu zraku dobro prenašala. "Hrana na Baliju je podobna kot tajska," po Ninih besedah je Tajska hrana mogoče celo malo bolj okusna od indonezijske. "Ogromno je sadja … sveži kokosi, mangi, papaje, banane … Najbolj značilna hrana je riž z zelenjavo (nasi goreng) in stekleni rezanci z zelenjavo (Mie goreng)." Z družino so obiskali tudi priljubljene otočke Gili Trawangan, Gili Meno in Gili Air, na katerih je edino prevozno sredstvo kolo in konjske vprege. Nastanitev in restavracij je tam ogromno, uživali pa so pet dni.

Nina Ivanič na počitnicah FOTO: osebni arhiv

Kombinacija potovanja ji je zelo odgovarjala, saj so veliko videli in se tudi spočili. "Veliko smo videli, a vseeno smo vsak novi kraj poskušali tudi začutiti. Nismo samo hodili okrog, ampak smo bili tudi čas za sprostitev, plavali, šli na izlet s čolnom ..." Potovali so v lastni režiji, za nasvet pa je pred odhodom zaprosila soigralca izNajinih mostov Jureta Kopušarja, ki je bil s svojo izbranko Barbaropred časom tam. No, nekoliko drugačno, a vseeno bogato naravo zelene Vipavske doline pa bomo že čez manj kot teden dni lahko občudovali v novi slovenski seriji Najini mostovi, ki na POP TV prihaja 2. marca ob 20. uri.