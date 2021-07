Nina Ivanišin in Klemen Janežič postala starša

Zakonca Nina Ivanišin in Klemen Janežič , dolgoletna člana igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, sta že na začetku skupne poti sprejela odločitev, da svoje zasebnosti v medijih ne bosta izpostavljala, česar se tudi držita. A za naš portal sta naredila malo izjemo in potrdila veselo novico, da sta pred dnevi postala starša deklice.

Nina in Klemen, ki si delita tudi ljubezen do igre, sta pred leti sodelovala v televizijski uspešnici Usodno vino. Leta 2018 sta si stran od oči javnosti izmenjala poročne zaobljube ter se podala na skupno življenjsko pot. Tisti, ki ju poznajo osebno, pravijo, da sta ustvarjena drug za drugega in ni skrivnost, da sta si oba močno želela otroka. Dobra dva meseca pred rojstvom hčerke sta uspešno izpeljala skupen projekt Moj prvi informans z delovnim naslovom Sea Wall, v katerem Nina raziskuje informans kot hibrid med informacijo in performansom ali predavanjem in performansom, Klemen pa je v njem zaigral. Ker se je gledališka sezona že skoraj zaključila, se bosta oba lahko popolnoma posvetila starševstvu, Klemen pa bo seveda prvi, ki se bo vrnil na delo, saj ga kamere na setu serije Ja, Chefa! že nestrpno čakajo.