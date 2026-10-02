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Domača scena

Nina Pušlar naj bi dobila sina

Ljubljana, 02. 10. 2026 10.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu.

Slovenska pevka Nina Pušlar se je nedavno razveselila prvorojenca. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic, ki naj bi stopila tudi pred oltar, je pred meseci sporočila, da se za nekaj časa umika z odrov, kot razlog pa je takrat navedla, da se zanjo začenja novo poglavje, ko bo stopila v vlogo mame.

Nina Pušlar naj bi se razveselila sina, poroča revija Suzy. Svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je ob fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da se z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo. 36-letna pevka sicer svojo zasebnost skrbno skriva pred javnostjo, zato tudi med nosečnostjo ni razkrivala veliko podrobnosti. Kdaj natančno je postala mama in kako je otroka poimenovala, ni znano.

Nina Pušlar bi se naj razveselila sina.
Nina Pušlar bi se naj razveselila sina.
FOTO: Matic Kremžar

Tik pred tem, ko je v javnosti zaokrožila novica o rojstvu, so se pojavila tudi ugibanja, ali je pevka naredila še en pomemben korak v zasebnem življenju. Pozornost je vzbudil podatek, da je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja po novem navedena kot Nina Pušlar Čož, zaradi česar mnogi sklepajo, da sta s partnerjem Rokom Čožem stopila pred oltar.

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