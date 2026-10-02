Nina Pušlar naj bi dobila sina

Nina Pušlar naj bi se razveselila sina, poroča revija Suzy. Svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je ob fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da se z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo. 36-letna pevka sicer svojo zasebnost skrbno skriva pred javnostjo, zato tudi med nosečnostjo ni razkrivala veliko podrobnosti. Kdaj natančno je postala mama in kako je otroka poimenovala, ni znano.
Tik pred tem, ko je v javnosti zaokrožila novica o rojstvu, so se pojavila tudi ugibanja, ali je pevka naredila še en pomemben korak v zasebnem življenju. Pozornost je vzbudil podatek, da je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja po novem navedena kot Nina Pušlar Čož, zaradi česar mnogi sklepajo, da sta s partnerjem Rokom Čožem stopila pred oltar.
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