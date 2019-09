Nina Pušlar nekaj svojih pesmi prevedla v češčino

Nina obožuje tuje jezike, saj se že pet let pridno uči španščino, njena učiteljica pa govori tudi češčino. "Nekoč sva se nekaj šalili in je začela moje pesmi peti v češčini in ker je podobnost med jezikoma res kar precejšnja, je te pesmi zelo enostavno prevesti," je povedala Nina za 24ur.com. Za zdaj ima prevedenih že pet ali šest skladb, ki pa jih še ne bo predstavila javnosti. "Pesmi v češčini se lahko slišijo predvsem na tonskih vajah pred koncerti, kjer se rada malo pošalim in včasih zapojem tudi v tem jeziku. Nikoli pa ne veš, kdaj ti kaj takega pride prav," je še dodala.

Sicer pa se Nina češčine ne namerava učiti:"Učiteljica mi pesmi prevede, jaz pa jih pojem. Všeč mi je zven jezika, zato upam, da bomo v prihodnosti prevedli še kakšno pesem." Priljubljena pevka si glede češčine pušča prosto pot in pravi, da bodo mogoče celo posneli kakšno skladbo v tem slovanskem jeziku."Jezik mi je lep, simpatičen, posrečen in na trenutke mi pesmi zvenijo celo smešno in ravno zato so mi tako posebne," je povedala za naš portal.

Nina se trenutno pripravlja na koncert v ljubljanskih Križankah, ki jo čaka konec tedna, kjer je nazadnje nastopila pred štirimi leti, ko je ob 10. obletnici glasbene kariere razprodala priljubljeno glasbeno prizorišče."Po Križankah bomo morali čim bolje predstaviti novo ploščo, veliko se bo vrtelo okoli albuma in novih pesmi, želim si, da bi za čim več novih skladb posneli videospote," je povedala prikupna glasbenica in dodala: "Septembra načrtujemo krajši koncertni premor, oktobra pa že nadaljujemo z nastopi. Sicer pa je bila poletna grajska turneja res nekaj lepega, ta prizorišča so res posebna, za nas glasbenike in občinstvo."