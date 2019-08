Nina Pušlar: Odbojka je moja prva velika ljubezen

Nasmejana pevka Nina Pušlar je v Areni Stožice zaigrala partijo odbojke z našimi reprezentanti, ki se že vneto pripravljajo na začetek moškega evropskega prvenstva v odbojki.

"Odbojka je moja prva velika športna ljubezen. Zelo sem vesela, da sem imela priložnost igrati z našimi reprezentanti," je o kratkem treningu s slovensko moško odbojkarsko reprezentanco povedala nasmejana Nina Pušlar. Kako je bilo trenirati s profesionalnimi športniki? "Predvsem so letele sam lepe žoge. Super priložnost za dobre udarce, vsaj z moje strani. Zelo sem uživala in upam, da so tudi oni."

Pravi, da je sicer zelo športno aktiva, tako znotraj dvorane kot zunaj nje, v dvorani. "Po vseh koncertih in snemanjih ter vsem, kar je povezano z mojo glasbeno potjo, zelo rada športam," je povedala rdečelaska, ki prvi petek v septembru pripravlja veliki koncert v Križankah in doda, da sta šport in glasba odlična kombinacija.

Ne samo, da se je Nina družila s slovensko odbojkarsko reprezentanco, fantje so ji pripravili tudi presenečenje. Ko je stopila v dvorano Stožice, so jo pričakali odprtih rok in ji celo zapeli del njene pesmi To mi je všeč.

Nina se je v družbi reprezentantov počutila 'mičkeno', kot je povedala. FOTO: OZS