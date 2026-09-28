Nina Pušlar postala mama

Za Nino Pušlar se je začelo novo življenjsko poglavje. Priljubljena slovenska pevka naj bi po informacijah Radia Aktual postala mama in se razveselila svojega prvega otroka. Ali je 37-letnica povila dečka ali deklico, za zdaj še ni znano. Svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je ob fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da se z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo.

Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu. FOTO: Matic Kremžar

36-letna pevka je sicer svojo zasebnost in partnersko življenje skozi leta večinoma ohranjala zase, zato tudi med nosečnostjo ni razkrivala veliko podrobnosti. Zdaj se za priljubljeno glasbenico začenja novo življenjsko poglavje – materinstvo.