Nina Pušlar postala mama

Za Nino Pušlar se je začelo novo življenjsko poglavje. Priljubljena slovenska pevka naj bi po informacijah Radia Aktual postala mama in se razveselila svojega prvega otroka. Ali je 37-letnica povila dečka ali deklico, za zdaj še ni znano. Svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je ob fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da se z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo.
36-letna pevka je sicer svojo zasebnost in partnersko življenje skozi leta večinoma ohranjala zase, zato tudi med nosečnostjo ni razkrivala veliko podrobnosti. Zdaj se za priljubljeno glasbenico začenja novo življenjsko poglavje – materinstvo.
Tik pred novico o rojstvu so se sicer pojavila tudi ugibanja, da naj bi pevka naredila še en pomemben korak v zasebnem življenju. Pozornost je vzbudil podatek, da je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja po novem navedena kot Nina Pušlar Čož, zaradi česar so se pojavila ugibanja o poroki s partnerjem Rokom Čožem. Pevka, ki svojo zasebnost skrbno varuje, poroke niti zveze s Čožem javno ni potrdila.
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