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Domača scena

Nina Pušlar postala mama

Ljubljana, 28. 09. 2026 15.11 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Nina Pušlar

Slovenska pevka Nina Pušlar je postala mama. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic je novico o nosečnosti razkrila pred nekaj meseci, zdaj pa se je razveselila svojega prvega otroka. Novica prihaja v času, ko so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi se pevka s partnerjem Rokom Čožem skrivaj poročila.

Za Nino Pušlar se je začelo novo življenjsko poglavje. Priljubljena slovenska pevka naj bi po informacijah Radia Aktual postala mama in se razveselila svojega prvega otroka. Ali je 37-letnica povila dečka ali deklico, za zdaj še ni znano. Svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je ob fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da se z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo.

Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu.
Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu.
FOTO: Matic Kremžar

36-letna pevka je sicer svojo zasebnost in partnersko življenje skozi leta večinoma ohranjala zase, zato tudi med nosečnostjo ni razkrivala veliko podrobnosti. Zdaj se za priljubljeno glasbenico začenja novo življenjsko poglavje – materinstvo.

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Tik pred novico o rojstvu so se sicer pojavila tudi ugibanja, da naj bi pevka naredila še en pomemben korak v zasebnem življenju. Pozornost je vzbudil podatek, da je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja po novem navedena kot Nina Pušlar Čož, zaradi česar so se pojavila ugibanja o poroki s partnerjem Rokom Čožem. Pevka, ki svojo zasebnost skrbno varuje, poroke niti zveze s Čožem javno ni potrdila.

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Nina Pušlar mama rojstvo otrok

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periot22
28. 09. 2026 16.01
Kakšna zasebnost, pevka živi od publike!
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