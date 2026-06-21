Nina Pušlar: Pred mano je novo obdobje, ki se ga zelo veselim

Da naj bi Nina Pušlar pričakovala prvega otroka, je po medijih završalo pred dvema mesecema, ko je veselo novico kot prva poročala revija Suzy . Priljubljena pevka, ki od tedaj o nosečnosti javno ni spregovorila, je zdaj na družbeno omrežje prvič objavila fotografije, na katerih je mogoče videti njen že precej opazen nosečniški trebušček, in galeriji utrinkov pripisala čustven zapis.

"Pred enim letom sem stala na odru domačega stadiona v Ivančni Gorici in doživela večer, ki ga nikoli ne bom pozabila. Moj največji koncert do danes. Skupaj smo ustvarili nekaj res posebnega. Danes, natanko leto dni kasneje, se za nekaj časa poslavljam od odrov. Pred mano je novo obdobje, ki se ga zelo veselim in ga z radovednostjo pričakujem, hkrati pa vem, da bom pogrešala vse, kar mi glasba že toliko let daje," je pripisala fotografijam s stadiona, na katerem je lanskega junija navdušila z velikim koncertom ob 20. obletnici kariere, in med drugim dodala: "Danes se mi zdi najlepše, da ob obletnici tega nepozabnega večera z vami delim še eno posebno poglavje svojega življenja."

37-letnica svoje zasebno življenje izjemno uspešno skriva pred očmi javnosti, s svojim partnerjem pa naj bi se kmalu razveselila prihoda novega družinskega člana, katerega spol za zdaj ostaja skrivnost.