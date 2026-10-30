Nina Pušlar raznežila sledilce: Poglejte, kaj je delila

Priljubljena pevka Nina Pušlar v zadnjih tednih uživa v povsem novi življenjski vlogi. Tokrat je s svojimi sledilci delila fotografijo in kratek posnetek, na katerem je pokazala dva otroška bodija. Na enem je zapisano 'Ti si moj svet', drugega pa krasi napis 'Nina Pušlar crew', s katerim je malčka na prikupen način povezala tudi s svojim glasbenim svetom. Pod objavo je zapisala: "Moj svet" in zapisu dodala bel srček.
Prisrčen utrinek je hitro pritegnil pozornost njenih sledilcev, ki so komentarje napolnili s srčki in lepimi sporočili. "Čestitke," je zapisala ena od sledilk, drugi pa so pevko razveselili s številnimi čustvenimi simboli. Nina, ki svojo zasebnost sicer skrbno varuje, je tako oboževalcem ponudila droben vpogled v svoje novo življenjsko poglavje, ne da bi pri tem razkrila preveč.
Spomnimo, Nina Pušlar se je konec septembra prvič razveselila materinstva. Kot smo že poročali, naj bi pevka po navedbah revije Suzy rodila dečka, časnik Večer pa je poročal, da naj bi ga s partnerjem poimenovala Luka. Svojo nosečnost je sicer razkrila junija, ko je z javnostjo delila fotografijo nosečniškega trebuščka in sporočila, da je pred njo novo življenjsko obdobje, ki se ga zelo veseli. Pevka svojo zasebnost skrbno varuje, zato je tudi tokrat s sledilci delila le droben, a prisrčen utrinek iz družinskega življenja.
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