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Domača scena

Nina Pušlar raznežila sledilce: Poglejte, kaj je delila

Ljubljana, 30. 10. 2026 16.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Nina Pušlar raznežila sledilce: Poglejte, kaj je delila

Slovenska pevka Nina Pušlar, ki je pred kratkim prvič postala mamica, je svoje sledilce razveselila z novo, nadvse prisrčno objavo. Na svojem Instagram profilu je delila posnetek dveh otroških bodijev s posebnima napisoma in ob njem zapisala le dve besedi, ki povesta vse: "Moj svet."

Priljubljena pevka Nina Pušlar v zadnjih tednih uživa v povsem novi življenjski vlogi. Tokrat je s svojimi sledilci delila fotografijo in kratek posnetek, na katerem je pokazala dva otroška bodija. Na enem je zapisano 'Ti si moj svet', drugega pa krasi napis 'Nina Pušlar crew', s katerim je malčka na prikupen način povezala tudi s svojim glasbenim svetom. Pod objavo je zapisala: "Moj svet" in zapisu dodala bel srček.

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Prisrčen utrinek je hitro pritegnil pozornost njenih sledilcev, ki so komentarje napolnili s srčki in lepimi sporočili. "Čestitke," je zapisala ena od sledilk, drugi pa so pevko razveselili s številnimi čustvenimi simboli. Nina, ki svojo zasebnost sicer skrbno varuje, je tako oboževalcem ponudila droben vpogled v svoje novo življenjsko poglavje, ne da bi pri tem razkrila preveč.

Preberi še Nina Pušlar naj bi dobila sina

Spomnimo, Nina Pušlar se je konec septembra prvič razveselila materinstva. Kot smo že poročali, naj bi pevka po navedbah revije Suzy rodila dečka, časnik Večer pa je poročal, da naj bi ga s partnerjem poimenovala Luka. Svojo nosečnost je sicer razkrila junija, ko je z javnostjo delila fotografijo nosečniškega trebuščka in sporočila, da je pred njo novo življenjsko obdobje, ki se ga zelo veseli. Pevka svojo zasebnost skrbno varuje, zato je tudi tokrat s sledilci delila le droben, a prisrčen utrinek iz družinskega življenja.

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