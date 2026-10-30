Nina Pušlar raznežila sledilce: Poglejte, kaj je delila

Priljubljena pevka Nina Pušlar v zadnjih tednih uživa v povsem novi življenjski vlogi. Tokrat je s svojimi sledilci delila fotografijo in kratek posnetek, na katerem je pokazala dva otroška bodija. Na enem je zapisano 'Ti si moj svet', drugega pa krasi napis 'Nina Pušlar crew', s katerim je malčka na prikupen način povezala tudi s svojim glasbenim svetom. Pod objavo je zapisala: "Moj svet" in zapisu dodala bel srček.

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Prisrčen utrinek je hitro pritegnil pozornost njenih sledilcev, ki so komentarje napolnili s srčki in lepimi sporočili. "Čestitke," je zapisala ena od sledilk, drugi pa so pevko razveselili s številnimi čustvenimi simboli. Nina, ki svojo zasebnost sicer skrbno varuje, je tako oboževalcem ponudila droben vpogled v svoje novo življenjsko poglavje, ne da bi pri tem razkrila preveč.