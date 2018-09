Nina Pušlar skuhala perfektno kavo

Kava velja za eno najbolj priljubljenih pijač na svetu. Vrhunec tega užitka pa za mnoge predstavlja kava espresso. A baristi pravijo, da priprava ni tako enostavna, kot se zdi na prvi pogled. Idealno je, da se kuha od 20 do 30 sekund, skodelici pa mora imeti dovolj debelo steno. Popolna posvečenost in ljubezen do same priprave pa sta ključna dejavnika, če želimo pripraviti vrhunski napitek, še dodajajo navdušenci nad kavo.

V pripravi kave se je tako pomerila tudi slovenska pevka Nina Pušlar: "Sem velika ljubiteljica kave, doma jo pijem kar v velikih skodelicah, sicer pa nimam ustaljenega ritma pitja kave, odvisno od urnika. Danes sem se prvič na profesionalen način preskusila v pripravi espressa in res sem uživala. Najbolj sem se veselila učenja latte arta (umetnost risanja po kavah), ker bom lahko tako doma presenetila koga, ki pride na obisk in mu pripravila pravo umetnino," je po učni urici navdušeno komentirala Nina.

Barista Gašper Trpin, ki meni, da sta za pripravo espressa najbolj pomembni svežina kave in pravilna priprava, pa je bil nad Nino navdušen: "Z Nino sva naredila dvojni espresso, kot ga ima rada ona. V vlogi bariste se je odlično odrezala, takoj me je popravila, ko sem bil malo površen."