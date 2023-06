Nina Radi iz zabave na urgenco: Nos je počen, a k sreči ne bo posledic

"Ko me prijatelji kdaj vprašajo, kako je bilo kjer koli pač že, večkrat v šali rečem: 'Ludo i nezaboravno' (noro in nepozabno, op. a.) in tudi zdaj je bilo 'ludo in nezaboravno'," je svojo zgodbo na Instagramu začela Nina Radi , nekdanja tekmovalka Kmetije in Sanjskega moškega , ki je imela na eni od zabav, ki so potekale pretekli vikend, manjšo nezgodo.

Kot je povedala, se je s prijateljicami odpravila na nastop enega njenih najljubših ansamblov. Zabava se je zapletla, ko so se dekleta odpravljala domov. "Ena od prijateljic ima celebralno paralizo in potrebuje pomoč pri hoji. Ko smo se odpravljale domov, nam je pomagal eden od članov ansambla, ki je ta večer nastopal. Na poti do avtomobila se je ob nas čudežno pojavila ena punca, ki se ji je videlo, da je opita."

Nekdanja tekmovalka Kmetije je med pripovedovanjem povedala, da se dekle ni želelo umakniti in da se je vse skupaj razvilo v prepir. "Dekle je članu ansambla jeb*** mater in začelo uporabljati zelo prostaške besede. Nihče ji ni nič rekel. Začela se je zaganjati v prijateljico, ki ima celebralno paralizo in bi lahko padla in se poškodovala. K sreči se to ni zgodilo. Kar pa se je zgodilo, pa je bilo to, da je začela kriliti z rokami in v rokah je imela telefon in z robom tega telefona sem jih jaz dobila direkt po nosu. Vsi smo bili šokirani, mene je takoj začel boleti nos. Vedela sem, da nekaj ni v redu, ker se poznam in vem, da imam kar visok prag bolečine, in ja, prijateljico smo potem varno pospremili do avta, to punco so drugi odstranili in mislim, da se punca ni zavedala niti sebe niti okolice."

Nina je povedala, da se je takoj, ko so prijateljico pospremili, odpravila na urgenco, kjer so ji povedali, da je rentgen pokazal, da ima počen nos. "A k sreči ne bo vidnih posledic," je še dodala in na koncu povedala, da je zgodbo delila, ker želi ljudi spomniti, da je včasih bolje iti na zabavo z glavo in spiti manj alkohola, saj se lahko prehudo pijančevanje zaključi še huje, kot se je v njihovem primeru.