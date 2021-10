Nina Radi je ljubezen iskala v Sanjskem moškem, našla pa v Kmetiji

Simpatično Nino Radi smo spoznali spomladi, ko je iskala ljubezen v šovu Sanjski moški. No, Gregor Čeglaj ji ni bil usojen, zato se je od šova poslovila pred finalom, a njena pot se je šele začela. Septembra je na male zaslone prišla nova sezona resničnostnega šova Kmetija, v katerega je Nina prišla najprej kot gostja, potem pa ostala kot tekmovalka. Odločitev je bila pravilna, saj to zanjo ni bila le nova izkušnja – v Kmetiji je našla tudi ljubezen.

Nina Radi se je po nastopu v šovu Sanjski moški odločila, da se preizkusi še v malce drugačni vlogi, in vstopila v novo sezono Kmetije. Kot kaže, ji je ta bolj pisana na kožo, prav gotovo pa je k temu pripomoglo tudi to, da je na posestvu, na katerem živijo tekmovalci, spoznala postavnega Ambroža. Kmalu po Nininem prihodu je postalo jasno, da so med njima preskočile iskrice, Nina pa je posebej za 24ur.com potrdila, da sta z Ambrožem par tudi po Kmetiji.

icon-expand Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj FOTO: Instagram

"Ja, tudi zunaj šova sva par," je brez večjega obotavljanja potrdila Nina. "Najlepše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ in ko nanje niti ne misliš. Usoda naju je pripeljala skupaj in naju združila. Ko sva se v šovu spoznala, sva ostala skupaj v dobrem in slabem in res sem vesela, da sva ostala skupaj," je še povedala.