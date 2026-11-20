Nino Savnik smo spoznali v oddaji Sanjski moški, ko je srečo v ljubezni iskala skupaj z Gregorjem Čeglajem. Ta ji ni bil namenjen, kmalu po zaključku snemanja pa je spoznala sedanjega moža, s katerim sta se poročila lani avgusta, sedaj pa sta postala prvič starša.
Veselo novico je Nina delila na družbenem omrežju, kjer je delila fotografijo z dojenčico, ob njej pa razkrila, da je hčerko poimenovala kar po sebi. Par je novico, da pričakuje deklico, sporočil avgusta, ko je ob galeriji fotografij pripisala: "Najina mala princeska."
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