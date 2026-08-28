Nina Savnik razkrila, katerega spola bo dojenček

Nino Savnik smo spoznali v oddaji Sanjski moški, ko je srečo v ljubezni iskala skupaj z Gregorjem Čeglajem. A takrat se nista našla in simpatična Dolenjka je iz šova odšla z zabavno pripombo, da se bo morala pridružiti nunam. V resnici pa jo je zunaj čakala prava ljubezen, ki se bo kmalu razvila še v materinstvo.

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Nina je že konec junija s simpatičnim posnetkom na družbenih omrežjih razkrila, da z možem Stefanom Ledenčanom pričakujeta prvega otroka. Katerega spola bo, takrat še ni vedela. Jo je pa pred dnevi čakala zabava ob razkritju spola dojenčka in simpatična mladenka je zdaj sporočila, da se bosta s Stefanom razveselila deklice. "Najina mala princeska," je zapisala ob galeriji fotografij trenutka, ko sta izvedela, da pod njenim srcem raste mala Nina.