Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Nina Savnik razkrila, katerega spola bo dojenček

Novo mesto, 28. 08. 2026 12.36 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
nina savnik

Pred leti je srečo v ljubezni iskala pred kamerami in se borila za srce Gregorja Čeglaja, zdaj pa pod njenim srcem raste dojenček, ki ga bo kmalu spoznala. Natančneje, Nina Savnik bo postala mamica deklice. Novico o spolu dojenčka je nekdanja udeleženka šova Sanjski moški razkrila s simpatično objavo na Instagramu.

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

Nino Savnik smo spoznali v oddaji Sanjski moški, ko je srečo v ljubezni iskala skupaj z Gregorjem Čeglajem. A takrat se nista našla in simpatična Dolenjka je iz šova odšla z zabavno pripombo, da se bo morala pridružiti nunam. V resnici pa jo je zunaj čakala prava ljubezen, ki se bo kmalu razvila še v materinstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nina je že konec junija s simpatičnim posnetkom na družbenih omrežjih razkrila, da z možem Stefanom Ledenčanom pričakujeta prvega otroka. Katerega spola bo, takrat še ni vedela. Jo je pa pred dnevi čakala zabava ob razkritju spola dojenčka in simpatična mladenka je zdaj sporočila, da se bosta s Stefanom razveselila deklice. "Najina mala princeska," je zapisala ob galeriji fotografij trenutka, ko sta izvedela, da pod njenim srcem raste mala Nina.

Preberi še Ljubezen po Sanjskem moškem: Nina Savnik se je poročila v Beogradu

Nasmejana Brežičanka je svojega dragega spoznala kmalu po koncu šova in od takrat naprej sta praktično nerazdružljiva. Lani avgusta sta se tudi poročila, poročno slavje pa je potekalo v Beogradu, od koder je ženin. Na zabavi so se v veliko veselo družino združili slovenski in srbski svatje, po poroki pa sta si mladoporočenca privoščila medene tedne na rajskih Maldivih.

nina savnik sanjski moški ljubezen vesela novica nosečnost deklica

Znani obrazi po porazu Celja jasni: Za nas boste vedno zmagovalci

Bibaleze.si Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
24ur.com Indira Ekić je noseča: 'Spol bova razkrila, ko se vrneva domov'
24ur.com Challe Salle razkril spol otroka: Fantek je!
24ur.com Nekdanja tekmovalka Kmetije bo postala mamica
24ur.com Tjaša Kramarič bo postala mamica: Dojenček je na poti
24ur.com Lea Michele bo drugič mama
24ur.com Neymar in Bruna Biancardi razkrila spol otroka: Punčka bo!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
28. 08. 2026 13.06
Dvojčki , garant
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907