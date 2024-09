Nino Ošlak na poseben način obeležuje 15. obletnico kreativnega delovanja

Nino Ošlak je izdal novo pesem z naslovom Kdo te zdaj objema, s katerim napoveduje tudi izid nove, svoje že 4. plošče. Pevec pravi, da je to največje darilo, ki ga lahko da svoji publiki v zahvalo za tako množično podporo na lanski Popevki."Časi klasičnih albumov, vem, so nekako mimo. A po takšni izjemni podpori in toliko pozitivnih odzivih na uspešnico Med nama, s katero sem lani osvojil Popevko, nekako nisem mogel izdati samo nove pesmi. Svoji publiki sem želel dati še več, največ. Poleg nove pesmi je tako nastalo še nekaj pesmi, nekaj mojih starejših pesmi pa je predelanih in posnetih bolj intimno, samo ob klavirju. Na nastopih so te pesmi zelo lepo sprejete in tako sem dobil idejo, da pripravim poseben album, ki bo konceptualen. Album sem naslovil po navdihu kasetnih časov, kjer je bila stran A namenjena hitom, stran B pa bolj umirjenim skladbam. Tako bo tudi na 'Elektro-romantiki' – ena stran bo plesna in energična, druga pa bolj čustvena in introspektivna," je povedal pevec.