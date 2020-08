Nino Ošlak praznuje 30 let: Z leti se nikoli nisem obremenjeval

Glasbenik Nino Ošlak 19. avgusta praznuje rojstni dan in letos prav poseben mejnik. Nino je namreč dopolnil 30 let, in kot pravi, se z leti nikoli ni obremenjeval. Doda pa, da se počuti 23: "Prijatelji me radi 'hecajo', da sem še videti star 25. Pameti pa mislim, da jih imam vsaj 40 plus!" (smeh)Nino je na svoj rojstni dan za naš portal povedal, da je zelo zadovoljen s svojimi dosežki v dvajsetih, ki so zdaj za njim: "Izdal sem tri samostojne albume, napisal in produciral več kot 120 pesmi zase in za druge izvajalce, kot so Tilen Lotrič, Helena Blagne, Anabel, Nuša Derenda. Pa še akademijo za glasbo mi je uspelo v prvem roku spraviti 'pod streho'!" (smeh)

Kakšno bo praznovanje njegove obletnice?"Prav na moj rojstni dan, 19. 8., bom praznoval v ozkem družinskem krogu. Prava zabava pa bo šele na začetku septembra, saj je veliko kolegov te dni še na dopustih, tako da sem se odločil, da veliko praznovanje letos naredimo septembra,"je povedal Nino in dodal, da je sam sebi privoščil prav posebno rojstnodnevno darilo, "nisem 'mahnjen' na neke materialne zadeve, a letos je vse padlo nekako skupaj, se poklopilo, tako da čez nekaj dni pride moj novi jekleni konjiček. Ko bom pa 50, si bom pa kupil čisto pravega konja. Že v otroških letih sem počitnice velikokrat preživljal na ranču, kjer so imeli konje, in to je ena taka velika želja ... za nekoč."

Pravi, da je letošnje poletje zanj popolnoma drugačno, kot jih je vajen. Nino v zadnjih mesecih ni imel niti enega nastopa, kar zelo pogreša, si je pa zato vzel čas za oddih: "Zadnja leta sem bil vsako poletje v Grčiji, a se letos zaradi razmer zadeva žal ni izšla, ker so nam let odpovedali. Sem pa zato v zadnjem hipu dobil res super možnost za dopust na španski Majorki. Čudovit otok, plaže in seveda hrana. Obožujem morsko hrano in jo tudi sicer jem 3-krat tedensko. No, na morju pa ima res tisti pravi čar."