Nino Pušlar v Završnici zasuli z darili

"Meni je ravno to čar teh naših koncertov, čez vse leto, ne samo zdaj, tudi teh preteklih 20 let. Ko sem bila na koncertu v Ivančni Gorici, sem se spomnila svojih prvih koncertov, ko je bila publika maloštevilčna. Koncerti, kot so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma ... V okrogli dvorani za 200 obiskovalcev. To so takšni koncerti, ki jih bom tudi v prihodnje z veseljem delala," nam je zaupala in dodala: "Mi smo tako veseli te poletne turneje, takole pod zvezdami na prostem, vreme je z nami že celo poletje, naj tako ostane tudi še naprej. Moj prvi koncert tukaj v Žirovnici, res krasen sprejem publike, upam, da to ni moj zadnji koncert tukaj."

Razlika med temi res ogromnimi koncerti in malo manjšimi je, da ima na slednjih več stika s publiko, tudi zelo osebnega. "Ja, danes me je pričakalo res lepo število šopkov, darilc in slikic ob ograji v prvi vrsti, zelo lepo. Ja, morda je to res prednost malo manjših koncertov," je dodala.

Vikend je bil sicer precej deževen ter tudi poln neurij, poplav in toče, zato so bili številni dogodki odpovedani, a Nininemu koncertu je bilo prizanešeno. "Smo že nastopali, ko je bil dež in je bila publika pod dežniki. Vesela sem, kadar je izkušnja takšna kot današnja, da ni dežja. Koncert smo speljali, sem si rekla, da moram prav potrkati, da bo tako tudi do konca, da ne bo dežja," je sklenila Nina Pušlar.