Nino uživa v Grčiji: Poletje je absolutno moj letni čas

Nino Ošlak, akademski glasbenik, ki je ustvarjal pesmi tako za Tilna Lotriča, Nušo Derendo, Anabel kot tudi Poskočne muzikante, trenutno uživa na grških otokih, kjer se poskuša 'odklopiti' od dela.

Potem ko je v prvi polovici letošnjega leta pesem Rabim te vsestranskega, akademskega glasbenika Nina Ošlaka zelo dobro pristala na radijskih postajah, se je pevec in producent z ekipo za del poletja zaprl v studio. Pripravlja namreč svojo tretjo ploščo, ki bo izšla jeseni. Poleg tega je napisal in produciral še nove pesmi za Tilna Lotriča, Nušo Derendo, Anabel, Poskočne muzikante in nekatere druge.



Prvi del poletja je glasbenik tako preživel zelo delovno, v drugi polovici pa si je privoščil daljši morski oddih. "Letos sem več kot pol poletja delal od jutra do večera oziroma kar pozno v noč. Res smo intenzivno snemali novo ploščo in delali še nekaj drugih projektov, zato je zdajšnji dopust še toliko bolj zaslužen," nam je povedal v kratkem pogovoru.

"Grčijo obiščem skoraj vsako poletje, no, kakšno leto jo tudi izpustim, sem se pa letos odločil, da želim raziskati še več lokacij, da nisem samo na enem otoku (pre)dolgo. Rad imam, da se tudi na dopustu dogaja, nisem ravno tip človeka, ki bi poležaval cele dneve na plaži. Dan ali dva, potem pa mi je že dovolj," še doda. Tako si je ogledal tudi Atene: "Vsa ta izjemna zgodovina človeka ne more pustiti hladnega. Super je, ko stvari, o katerih sem se učil v šoli, doživiš in vidiš v živo. Nekaj dni sem dopustoval na Mikonosu in nekaj dni na Naxosu. Trenutno pa zadnje dopustniške dni preživljam na Santoriniju, ki me je od vseh grških otokov, ki sem jih obiskal do zdaj, najbolj navdušil."

