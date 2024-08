Nipke in plesna skupina Artefix mlade pozivajo k preživljanju časa na prostem

Nov mladinski film, ki bo nosil naslov Igrišča ne damo! in prihaja v slovenske kinematografe jeseni, je posnet po resničnih dogodkih in govori o skupini otrok, ki v blokovskem naselju svoje dneve preživljajo na igrišču pod blokom. Ko slišijo, da jim neko gradbeno podjetje želi igrišče podreti in tam zgraditi parkirišče, se med seboj povežejo, pripravijo načrt in se uprejo velikim strojem. Režiser filma je Klemen Dvornik.

To pa ni le še en mladinski film, saj je v ozadju pomembna kampanja, s katero želijo ustvarjalci mladostnike in otroke ponovno privabiti na igrišča in zelene površine širom Slovenije, da bi bili pri tem še bolj uspešni, pa so k sodelovanju povabili še raperja Nipketa, ki je prav s tem namenom ustvaril istoimensko pesem.

"Rekli smo, da Igrišča ne damo, kar bomo sedaj potrdili z videospotom, pesmijo in septembra še s filmom," nam je med snemanjem videospota povedal Nipke, ki je na igrišču, kjer sta nastala video in film, preživel svojo mladost. "Menim, da so igrišča otrokom veliko bolj pomemebna, kakor igrice in družbena omrežja. Na igrišču spoznaš prijatelje, začneš graditi odnose in mogoče spoznaš celo prvo ljubezen," je še opisal dogajanje na igrišču Nipke.