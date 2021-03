Raper Nipke tako dolgo ni nastopal, da so mu vmes že zrasli lasje. Nazadnje je namreč na odru stal skoraj leto in pol nazaj. A v četrtek se bo to končno spremenilo. V Kinu Šiška pripravlja spletni koncert, zato s skupino The Nipples že nekaj časa pridno vadi v mehurčku, mi pa smo jih obiskali na vaji.

