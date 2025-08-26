Nipke že vrsto let ambasador Slovenskega društva Hospic

"To je izkušnja, ki je ne bi privoščil nikomur in te zaznamuje za vse življenje. Žal mi je, da v času izgube še nisem vedel za Slovensko društvo Hospic, so pa ob izgubi dosti pomagali moji mami. Ker se zavedam, kako pomembno je, da te nekdo vidi, sliši, čuti, sploh v teh občutljivih letih, se tabora Levjesrčni z veseljem udeležim. Z otroki delim svojo izkušnjo, lepo je, da vedo, da v tem niso sami, zgodbe nas povežejo, moj koncert pa je po navadi po njihovi najtežji delavnici štiridnevnega tabora - pisanja pisma pokojniku, ki ga nesejo v ogenj. Da se vsa ta nakopičena žalost potem malo sprosti, imamo koncert in ples, kjer se čustva malo umirijo," je povedal Nipke.
- FOTO: Kaja Božiček
- FOTO: Kaja Božiček
- FOTO: Kaja Božiček
Prejel zahvalo društva
Nipke je tudi ambasador kampanje društva ob njihovi 30. obletnici z naslovom Do kdaj živim? s katero spodbujajo k razmisleku o minljivosti in lepotah življenja. "Živ sem, dokler čutim iskro, da se zjutraj z veseljem zbudim, da imam motivacijo, da vem, da počnem nekaj, kar me dela srečnega," je njegovo sporočilo, ki ga je predal tudi na dogodku Skupaj za življenje v Športnem društvu Trnovo, kjer mu je predsednica Slovenskega društva Hospic, Renata J. Roban, podelila javno zahvalo.
