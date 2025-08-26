Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Nipke že vrsto let ambasador Slovenskega društva Hospic

Ljubljana, 26. 08. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Raper Nipke je poznan po njegovih življenjsko obarvanih tekstih, živahnih ritmih, iskrenosti in srčnosti, že več let pa je tudi ambasador Slovenskega društva Hospic. Odkar ga je zaznamovala izkušnja težke izgube, ko je pri 18 letih očeta našel pretepenega v mlaki krvi pred blokom, nastopa za otroke in mladostnike na taboru žalujočih otrok Levjesrčni, ki ga Hospic vsako leto brezplačno organizira na Pohorju.

"To je izkušnja, ki je ne bi privoščil nikomur in te zaznamuje za vse življenje. Žal mi je, da v času izgube še nisem vedel za Slovensko društvo Hospic, so pa ob izgubi dosti pomagali moji mami. Ker se zavedam, kako pomembno je, da te nekdo vidi, sliši, čuti, sploh v teh občutljivih letih, se tabora Levjesrčni z veseljem udeležim. Z otroki delim svojo izkušnjo, lepo je, da vedo, da v tem niso sami, zgodbe nas povežejo, moj koncert pa je po navadi po njihovi najtežji delavnici štiridnevnega tabora - pisanja pisma pokojniku, ki ga nesejo v ogenj. Da se vsa ta nakopičena žalost potem malo sprosti, imamo koncert in ples, kjer se čustva malo umirijo," je povedal Nipke.

Prejel zahvalo društva

Nipke je tudi ambasador kampanje društva ob njihovi 30. obletnici z naslovom Do kdaj živim? s katero spodbujajo k razmisleku o minljivosti in lepotah življenja. "Živ sem, dokler čutim iskro, da se zjutraj z veseljem zbudim, da imam motivacijo, da vem, da počnem nekaj, kar me dela srečnega," je njegovo sporočilo, ki ga je predal tudi na dogodku Skupaj za življenje v Športnem društvu Trnovo, kjer mu je predsednica Slovenskega društva Hospic, Renata J. Roban, podelila javno zahvalo.

nipke hospic ambasador raper
Naslednji članek

Zaključil se je 18. Panč

Naslednji članek

Po letih premora je na oder ponovno stopila legendarna skupina Agropop

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
26. 08. 2025 20.33
Škoda, da Nipke ne ustvarja več. Včasih je imel res simpatične pesmice.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155