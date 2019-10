'Nisem si predstavljala, da bom imela dve stanovanji v dveh državah'

Najbolj znana slovenska transseksualka Salome nam je nedavno zaupala, da je shujšala s pomočjo diete, ki ji jo priporočila njena prijateljica. In ne samo to, spremenila je tudi svojo pričesko ter se poslovila od dolgih las. To pa ni edina novost v njenem življenju – preselila se je v Zagreb.

Salome, ki smo jo lahko spremljali v tretji sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja Masterchef Slovenija, je tako dobila ponudbo, če bi prišla igrati tudi v hrvaško različico predstave in ponudbo je seveda sprejela. Besedilo je isto, a šale so seveda drugačne in prilagojene za hrvaški trg.

Dekleta so se hitro ujela in so uigrana, saj jih že naslednji teden čaka premiera: "Lahko rečem, da smo se, tako kot s slovensko ekipo, tudi zdaj super ujele. Med nami je prisotna zelo lepa energija. Druga drugo podpiramo, zelo se zabavo, se veselimo, čudovito je," pove Salome, ki je še dodala, da je znovo vlogo prišla tudi sprememba videza: "V predstavi na Hrvaškem imam zelo ozek kostum in ni isti kot v slovenski menopavzi in ne smem izgledati, kot da sem noseča (smeh).Bo kdo rekel: 'Transseksualka noseča, to ne gre skupaj.' (smeh) Telesno se bom dobro pripravila, dobro se počutim in res si želim blesteti na odru."