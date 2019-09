'Nisem vraževerna, petek 13. mi vedno prinese srečo'

Petek 13. naj bi za nesrečnega veljal že več kot 700 let, šlo naj bi prav za kombinacijo petega dne v tednu in trinajstega v mesecu. Petek že v Svetem pismu označujejo za dan tragedij, saj je bil na ta dan križan Jezus. Število 13 pa se v Bibliji pojavlja približno tolikokrat kot števila tri (trije prašički, tri sestre, za tremi gorami ...), sedem (sedem palčkov) in devet (za devetimi gorami) v pravljicah. Število 13 se v Svetem pismu pojavi tudi pri zadnji večerji, kjer je za mizo sedelo trinajst apostolov – trinajsti, Juda Iškarijot, je izdal Kristusa.

Voditeljica Tara Zupančič, ki obožuje mačke (tudi črne), pravi, da se ji petek 13. nikoli ni zdel nesrečen in da je to stvar posameznika."Petek 13. mi je bolj kot nesrečen malo mističen. S črnimi mačkami, ki tečejo čez cesto, in skovikanjem sove ob polnoči vred. Verjamem pa v to, da se na ta dan dogajajo čudne stvari iz razloga kolektivnega mišljenja, da se bo zgodilo nekaj slabega. Misli imajo noro moč, sploh če se združijo,"je povedala dolgolaska in dodala, da za zdaj sama še nima izkušenj z mističnim.