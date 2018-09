Nina Slapšak je iz ljubezni do narave in s pomočjo znanja, ki ga je pridobila s študijem kemijskega inženirstva, začela z oblikovanjem naravnih mil in ostalih naravnih produktov. Odskočna deska ji je bila oddaja Štartaj, Slovenija! in zdaj je že prekaljena podjetnica.

Nina Slapšak V rubriki #tbt (Throwback Thursday). FOTO: Miro Majcen Odori je bila ena izmed znamk projekta Štartaj Slovenija, za njim pa je stala simpatična Nina Slapšak, ki si je že od nekdaj želela imeti lastno podjetje – to ji je tudi uspelo. Razvoj njenih izdelkov je zasnovan z znanjem kemije in sobivanjem z naravo, ki ji je zelo pomembno, tako tudi njei izdelki slonijo na tem, da za naravo niso škodljivi. "Vsak dan imamo stik s čistili, ki prav močno onesnažujejo okolje. S sintetičnimi pralni praški vse kemikalije dejansko odplaknemo v našo kanalizacijo, s tem pa takoj škodujemo tudi živim bitjim. Menim, da bi vsak pogledati, kakšna čistila ima doma, s čim pomivamo posodo, kaj dajemo v pomivalni stroj ... S tem, da bi bi pazili, kaj uporabljamo, bi veliko pripomogli k boljšemu okolju." Zraven pa dodala, da je treba paziti tudi na druge stvari: "Vsi najprej pomislimo na to, kaj jemo – pazimo na genetsko nespremenjeno hrano ter to, da prihaja iz okoliških kmetij, pozabljamo pa, da se vsak dan vozimo z avtomobilom, ki onesnažuje okolje, da veliko odpadkov proizvedemo s tem, ko hrano pakiramo v ločeno embalažo ... Bistveno se mi zdi tudi ločevanje odpadkov." Kaj pa svetuje mladim, ki se podajajo na poslovno pot? "Mladim poslovnežem bi svetovala, da ne smejo odnehati. Če menijo, da imajo produkt, ki je primeren za trg in vanj verjamejo, ne smejo odnehati niti po deseti zavrnitvi, ampak morajo svojo pot peljati naprej ter stremeti k cilju. Niti birokracija, niti zlobni jeziki te ne smejo ustaviti na poti do cilja."