Noč čarovnic ob Somraku: 'Očitno ljudje še vedno verjamejo v vampirje'

Čeprav je film Somrak izšel pred več kot 15 leti, je še vedno močno priljubljen med gledalci in gledalkami - posebej v času srhljive noči čarovnic. "Očitno ljudje še vedno verjamejo v vampirje in volkodlake. Čisto možno, da je nekaj na tem," je dejal eden od gledalcev.

Drugi dve obiskovalki sta povedali, da gre za pomemben film v svetu popkulture. "Veliko je memov na to temo. Vsebuje dobro ljubezensko zgodbo. Vampirji in volkodlaki so vse, kar potrebujemo," sta povedali.

Zakaj pa je noč čarovnic eden od "praznikov", ki ga imajo ljudje tako radi? "Mislim, da potrebujemo malo zabave v tako resnem svetu. Itak pa radi prevzemamo, kar pride z Zahoda," je pojasnila ena od udeleženk.

V duhu prave noči čarovnic je bila v Kinu Bežigrad poleg srhljivih mask, skrivnostnih koktejlov in črnih hamburgerjev tudi prerokovalka. Kaj so novinarki Tjaši Železen napovedale karte, pa preverite v prispevku na vrhu članka.