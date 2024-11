Noč čarovnic praznujejo tudi znani Slovenci: Harley Quinn, duhec, ET in Pitbull

Ne le čez lužo, ameriški praznik noči čarovnic smo prevzeli tudi pri nas v Sloveniji. Še posebej zadnja leta je 31. oktober priložnost za drugi pust in tudi znani Slovenci se radi našemijo v svoje najljubše like. Pa morajo biti kostumi za najbolj strašno noč v letu res strašni ali so lahko našemimo v karkoli želimo?

Ne le svetovni zvezdniki, tudi znani Slovenci obožujejo noč čarovnic in zadnji večer oktobra izkoristijo za drugi pust. Takrat se našemijo v svoje najljubše like in z odrov zabavajo maske v občinstvu, ali pa so celo sami med množico na kateri od številnih zabav, ki potekajo ta dan. Nekateri so letošnjo noč preživeli celo v tujini, pri izbiri mask pa so bili precej kreativni.

Nika Zorjan je velika ljubiteljica noči čarovnic. "Zame je to odlična priložnost, da si dam duška in se oblečem v kostum. Letos sem izbrala lik Harley Quinn. Že predlani sem bila ta lik, zanj pa sem se odločila tudi letos, saj nisem želela kupovati novega kostuma. Pa tudi njen make up mi je zelo všeč," je zaupala slovenska pevka, ki je prepričana, da kostumi na ta dan ne potrebujejo biti nujno strašni, saj je to le priložnost, da se ljudje našemijo v tisto, kar jim je všeč. "Nekateri želijo biti zabavni, drugi seksi, nekateri imajo radi več ličil," je še dodala.

Med ljubitelji je tudi Nina Donelli, ki pa letos s kostumom ni preveč komplicirala, saj ta večer ni nastopala, saj je v veselem pričakovanju. "Letošnje leto imam malenkost drugačne priprave, saj nimam kostuma za na oder. Kljub vsemu sem dan izkoristila za ustvarjanje halloween vzdušja. S prijateljico Moniko sva se fotografirali v naravi in se neverjetno veliko presmejali. Izrezala sem tudi dve buči," je povedala pevka, ki upa, da so tudi njeni oboževalci uživali v dnevu tako kot ona.

Prost večer je izkoristil tudi Tilen Lotrič in se s prijateljico odpravil na eno od zabav, ki so potekale v klubih po Sloveniji. Seveda ni šlo brez kostuma in pevec se je tokrat odločil, da bo njegova maska predstavljala smrt. "Glede na mojo brado je bila to nekoliko starejša smrt," se je pošalil vedno zabavni pevec in dodal, da maska ne potrebuje biti strašna: "Mislim, da se lahko našemimo v karkoli. In vem, da bodo ljudje rekli, joj, ameriški prazniki, a sam pravim, zakaj pa ne. Življenje je treba praznovati in če je to en razlog, da se s prijatelji družite, je namen dosežen."

Lucija Vrankar pa se je letos odločila, da se preobleče v glasbenika, ki jo vsako jutro spravi v dobro voljo. "Moja maska je bil ameriški raper Pitbull. Njegove pesmi te res vedno spravijo v dobro voljo in sama jih najraje poslušam zjutraj, da pridem v službo dobre volje," je zaupala vplivnica in dodala, da v resnici noči čarovnic ne praznuje prav posebej. "Raje se malo bolj našemim za pusta, ker s tem ohranjamo tudi našo kulturo in običaje," je prepričana. A letos je naredila izjemo, za kar ji ni žal, saj je njen kostum opazil celo slavni raper. "Občutek je bil super. Na Instagramu ima namreč več kot 11 milijonov sledilcev, pa je opazil prav mojo objavo," je bila vesela Lucija, ki ima v glavi že načrt za pustno masko za prihodnje leto.

Tudi Nika Krmec se vsako leto potrudi in za noč čarovnic pokaže, kako kreativna je. Letos je očitno začutila, da bo tudi slovita Heidi Klum razmišljala o vesoljčkih, zato je tudi sama ustvarila prizor iz znamenitega filma E.T. the Extra-Terrestrial. Slovenska vplivnica je masko izdelala sama, pri tem pa je vsaj po objavljenih posnetkih sodeč, izjemno uživala.

Anabel se je letos preoblekla v lik iz filmov Somrak. FOTO: Anabel icon-expand

Letošnjo noč čarovnic resda ni praznovala v Sloveniji, a kljub temu se je Anabel našemila in se v svojem posebnem kostumu sprehodila po Londonu. "Moj kostum predstavlja Edwarda Cullena iz filmov Somrak. Okoli mene je ogromno ljudi, ki so se prav tako našemili," je povedala glasbenica in zaupala, da se vsako leto našemi v moškega. "Bila sem že Post Malone in Harry Styles, letos pa lik iz Somraka," je še dodala.

