Noč čarovnic pred vrati: Ste dovolj pogumni za te grozljivke?

Grozljivke že desetletja privabljajo množice gledalcev, nekatere pa so postale tudi prave blagajniške uspešnice. Med najbolj dobičkonosnimi kraljuje film Tisto, ki je v kinematografih zaslužil približno 700 milijonov dolarjev. Zgodba o skrivnostnem izginjanju otrok in srhljivem klovnu je prestrašila gledalce po vsem svetu. S približno 670 milijoni dolarjev zaslužka mu sledi psihološka grozljivka Šesti čut, v kateri deček vidi mrtve ljudi.

Film Tisto FOTO: Blitz

Za pravo mero strahu pa vam ni treba v kino. Na VOYO si lahko že ogledate legendarni Krik, Tiho mesto in njegovo nadaljevanje Tiho mesto 2, pa tudi grozljivke Priklicano zlo 2, Barbarian, Nasmeh, Ko ugasnejo luči in Strašljive zgodbe. Prav na noč čarovnic, 31. oktobra, se jim bo pridružil še Krik 6, v katerem štirje preživeli zapustijo Woodsboro in skušajo v New Yorku začeti znova. A njihovo upanje na mirno življenje se hitro razblini, ko jih znova začne zasledovati neusmiljeni morilec. V filmu med drugim igrajo Courteney Cox, Jenna Ortega in Melissa Barrera.

Tiho mesto FOTO: POP TV

Za nekaterimi najbolj znanimi grozljivkami se skrivajo tudi zanimive zgodbe s snemanj. Ste vedeli, da bi morala Drew Barrymore v prvem delu filma Krik sprva odigrati glavno vlogo, a se je sama odločila za lik, ki umre že na začetku filma? Posebnost grozljivke Tiho mesto pa je, da večina dogajanja poteka skoraj brez besed. Igralci so se za potrebe snemanja naučili znakovnega jezika, pri tem pa jim je pomagala gluha igralka Millicent Simmonds. Tudi Šesti čut skriva zanimivo podrobnost: režiser M. Night Shyamalan je z rdečo barvo v posameznih prizorih nakazoval prisotnost nadnaravnega sveta.

Drew Barrymore v grozljivki Krik FOTO: Profimedia

Film Čarovnice z Anne Hathaway si lahko ogledate že jutri, 31. oktobra, na POP TV.