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Noč čarovnic pred vrati: Ste dovolj pogumni za te grozljivke?

Ljubljana, 30. 10. 2026 17.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. Anastasija Jović
Ghostface Krik 7

Noč čarovnic je pred vrati, z njo pa tudi odlična priložnost za večer, poln filmskega strahu. Če se letos raje kot v strašljivo masko zavijete v odejo in ostanete na domačem kavču, vas na VOYO in POP TV čaka pester izbor grozljivk. Od legendarnega Krika do Tihega mesta - na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji srhljivih klasik kot tisti, ki uživajo v novejših grozljivkah. Za nekoliko manj strašljiv večer pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše.

Grozljivke že desetletja privabljajo množice gledalcev, nekatere pa so postale tudi prave blagajniške uspešnice. Med najbolj dobičkonosnimi kraljuje film Tisto, ki je v kinematografih zaslužil približno 700 milijonov dolarjev. Zgodba o skrivnostnem izginjanju otrok in srhljivem klovnu je prestrašila gledalce po vsem svetu. S približno 670 milijoni dolarjev zaslužka mu sledi psihološka grozljivka Šesti čut, v kateri deček vidi mrtve ljudi.

Film Tisto
Film Tisto
FOTO: Blitz

Za pravo mero strahu pa vam ni treba v kino. Na VOYO si lahko že ogledate legendarni Krik, Tiho mesto in njegovo nadaljevanje Tiho mesto 2, pa tudi grozljivke Priklicano zlo 2, Barbarian, Nasmeh, Ko ugasnejo luči in Strašljive zgodbe. Prav na noč čarovnic, 31. oktobra, se jim bo pridružil še Krik 6, v katerem štirje preživeli zapustijo Woodsboro in skušajo v New Yorku začeti znova. A njihovo upanje na mirno življenje se hitro razblini, ko jih znova začne zasledovati neusmiljeni morilec. V filmu med drugim igrajo Courteney Cox, Jenna Ortega in Melissa Barrera.

Tiho mesto
Tiho mesto
FOTO: POP TV

Za nekaterimi najbolj znanimi grozljivkami se skrivajo tudi zanimive zgodbe s snemanj. Ste vedeli, da bi morala Drew Barrymore v prvem delu filma Krik sprva odigrati glavno vlogo, a se je sama odločila za lik, ki umre že na začetku filma? Posebnost grozljivke Tiho mesto pa je, da večina dogajanja poteka skoraj brez besed. Igralci so se za potrebe snemanja naučili znakovnega jezika, pri tem pa jim je pomagala gluha igralka Millicent Simmonds. Tudi Šesti čut skriva zanimivo podrobnost: režiser M. Night Shyamalan je z rdečo barvo v posameznih prizorih nakazoval prisotnost nadnaravnega sveta.

Drew Barrymore v grozljivki Krik
Drew Barrymore v grozljivki Krik
FOTO: Profimedia
Film Čarovnice z Anne Hathaway si lahko ogledate že jutri, 31. oktobra, na POP TV.

Če vam krvavi prizori niso najbolj pri srcu, lahko sobotni večer preživite tudi ob filmu Roald Dahl: Čarovnice z Anne Hathaway, ki bo na sporedu POP TV. Na VOYO pa so na voljo tudi risanke, med njimi takšne s čarovniško in strašljivo tematiko, ki so kot nalašč za najmlajše med počitnicami.

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