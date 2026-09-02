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Domača scena

Noč Modrijanov: Oder bo visok več kot 19 metrov

Ljubljana, 02. 09. 2026 10.00 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Tj.Ž.
Noč Modrijanov: Oder bo visok več kot 19 metrov

Noč Modrijanov 2026 bo 24. in 25. septembra združila približno tisoč nastopajočih in več kot 20.000 obiskovalcev, za spektakel pa pripravljajo tudi enega največjih odrov v zgodovini prireditve. Več kot 19 metrov visok oder bo opremljen z dvižnimi ploščadmi in sistemom tunelov, za posebno svetlobno podobo pa bo skrbelo več kot tisoč luči.

Priprave na Noč Modrijanov 2026 vstopajo v sklepni del, Arena Stožice pa bo za dva septembrska večera dobila enega največjih odrov v zgodovini prireditve. Ta bo visok več kot 19 in širok več kot 50 metrov, obsegal pa bo približno 500 kvadratnih metrov površine. Za svetlobno podobo dogodka bo skrbelo več kot tisoč luči, za ozvočenje pa bo uporabljenih približno 130 avdio kanalov za mikrofone, glasbila, orkestre in druge nastopajoče. Ker bo celotna izvedba potekala v živo, bo morala biti tehnična ekipa ves čas natančno usklajena.

Noč Modrijanov 2018
Noč Modrijanov 2018
FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Ena največjih posebnosti letošnje scenografije bodo dvižni odri, ki bodo lahko hkrati dvignili do 50 nastopajočih. Pod glavnim odrom bo namreč vzpostavljen sistem tunelov, po katerih bodo nastopajoči prišli do dvižnih ploščadi, te pa jih bodo nato dvignile neposredno pred občinstvo. Sistem je bil posebej za Noč Modrijanov izdelan pod vodstvom Romana Planka in njegove ekipe. Zasnovan je tako, da se bodo lahko na odru hkrati pojavili celotni ansambli, orkestri in večje skupine nastopajočih.

Tisoč nastopajočih in 99 programskih točk

O razsežnostih letošnje Noči Modrijanov pričajo tudi številke iz zakulisja. Scenarij obsega kar 99 programskih točk, v katerih se bodo prepletali glasba, ples, zgodbe nastopajočih in različna presenečenja. Na odru se bo skupno zvrstilo približno tisoč nastopajočih. Zajeten zalogaj predstavlja tudi skrb za vse sodelujoče. V enajstih dneh priprav in izvedbe bodo namreč pripravili približno 5500 obrokov hrane.

Noč Modrijanov bo letos Areno Stožice napolnila dva večera, v četrtek, 24., in petek, 25. septembra, program pa bo oba večera skoraj identičen. Skupno pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev.

Sedeži že razprodani

Zanimanje za dogodek je veliko, saj so sedeži v Stožicah do zadnjega mesta razprodani že od začetka leta. Ker so organizatorji med pripravami nekoliko zmanjšali površino odra, pa je na voljo še nekaj vstopnic za stojišča.

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Obiskovalcem bo oba večera olajšan tudi prihod na prizorišče. Z veljavno vstopnico oziroma QR-kodo se bodo lahko do Arene Stožice brezplačno pripeljali z avtobusi LPP, dodatni avtobusi pa bodo vozili tudi po koncu prireditve.

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KOMENTARJI3

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SS WikingDivision
02. 09. 2026 10.38
15 letnce po veselicah...Use smrdi na pdf
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-1
0 1
Beopen
02. 09. 2026 10.23
Karte pa tudi po 70,00 EUR!!!!! Sej niste nor..... No, pojdite raje na Grašota v petek, 4.9. v Kranju. Je TOP in bistveno cenejši ( 30,00 EUR).
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-1
1 2
Mio56
02. 09. 2026 10.08
Kaj ma smisel visina odra od 19metrov, ce bodo pa ljudje stal pred njim na tleh…sepravi v najbolsem primeru bodo imel glavo na 1,8metra….tko da bodo gledal v ogrodje odra se zadaljnih 17metrov v visino??
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+1
2 1
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