Noč na Vrhniki: Čuki, Siddharta in Miran Rudan zabavali več kot 12.000 ljudi

Po pogledu na množico, ki se je zbrala na Vrhniki, je bilo jasno, da se Vrhničani vsako leto radi udeležijo dogodka in se skupaj zabavajo. "Tako pri nas ni samo enkrat na leto, je pa res, da je Noč na Vrhniki koncert, ki ga ne obiščejo samo domačini, temveč pridejo k nam iz več koncev Slovenije in uživajo v dobri glasbi in dobrem vzdušju," je povedal župan Daniel Cukjati .

Ob Siddharti, Miranu Rudanu, Hitmacherju in skupini Vzrock so levji delež vrhniške zabave prispevali Čuki, saj so za dobro voljo otrok skrbeli že čez dan. "Tisti, ki nimajo otrok ne morejo razumeti tega čara otroških pesmi, zato smo najprej poskrbeli za otroke. Ko se spusti noč, pa Čuki oživimo. Smo pa danes še posebej dobre volje, ker mi zelo blizu tega prostora vadimo," sta se strinjala Jože Potrebuješ in Jernej Tozon.

Fantom iz skupine Vzrock je bilo še posebej všeč, da so imeli za 'predskupino' prekaljene stare mačke, kot so Siddharta in Miran Rudan. "Danes smo mi grande finale in kdor do takrat še ni šel domov, gre zdaj," so se pošalili zabavni fantje.