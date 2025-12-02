Nogometaš Marko Ristić v Stožicah na poseben način razkril spol otroka

Nogometaš Nogometnega kluba Olimpija Marko Ristić je pred dnevi na prav poseben način, s pomočjo žoge, kot to le najbolje zna, razkril spol otroka. S svojo izbranko Lauro sta se vesele novice razveselila kar na zelenici Stožic.
21-letnik, ki je že nekaj časa poškodovan, se bo tako kmalu razveselil rojstva prvorojenca. "Poseben trenutek v Stožicah! Naš branilec Marko Ristić in njegova izbranka Laura sta v družbi najbližjih razkrila čudovito novico – prihaja fantek! Čestitamo obema!" je videoposnetku pripisalo vodstvo kluba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.