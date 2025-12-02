Svetli način
Domača scena

Nogometaš Marko Ristić v Stožicah na poseben način razkril spol otroka

Ljubljana, 02. 12. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 33 minutami

E.K.
2

Nogometaš Olimpije Marko Ristić je na zelenici veličastnih Stožic na prav poseben način razkril spol svojega prvorojenca. Njegova partnerka Laura pod srcem nosi dečka, ganljiv videoposnetek pa je na družbenih omrežjih navdušil številne navijače ljubljanskega kluba, ki mu v novem poglavju želijo le najlepše.

Nogometaš Nogometnega kluba Olimpija Marko Ristić je pred dnevi na prav poseben način, s pomočjo žoge, kot to le najbolje zna, razkril spol otroka. S svojo izbranko Lauro sta se vesele novice razveselila kar na zelenici Stožic.

21-letnik, ki je že nekaj časa poškodovan, se bo tako kmalu razveselil rojstva prvorojenca. "Poseben trenutek v Stožicah! Naš branilec Marko Ristić in njegova izbranka Laura sta v družbi najbližjih razkrila čudovito novico – prihaja fantek! Čestitamo obema!" je videoposnetku pripisalo vodstvo kluba.

