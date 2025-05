Noseča voditeljica Špela Jereb pred porodom uživa na Sejšelih

Z našim uredništvom je zdaj delila nekaj utrinkov s potovanja, ki ga je poimenovala kar 'babymoon' (po angleškem izrazu za medene tedne – 'honeymoon'). Na fotografijah je videti, kako med prehranjevanjem boža želvo, se sprehaja po rajskih plažah in uživa ob tamkajšnjih sadovih.

"Šla sva še zadnjič v dvoje na daljše potovanje z letalom, čeprav ni ravno v dvoje. Nekdo v trebuščku me prav pogosto s svojimi brcami opozarja, da nisva sama, da smo trije," nam je zaupala in dodala: "En teden smo preživeli na otoku Praslin, zdaj pa imamo še teden dni počitnic na otoku La Digue, kjer so plaže sanjske, povsod je polno želvic, podvodni svet barvit in poln življenja, sadje pa sočno in okusno! Skratka, uživamo!"