Nosečo Jano Kotesko pomirja, da ima njen partner že izkušnje z vlogo starša

Jana, ki bo tako del svoje nosečnosti preživela v samoizolaciji, tudi pravi, da so ji ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa olajšali nosečnost. "Tako imam več časa za pripravo, moj vsakdan je potekal mirno, brez stresa, jedla sem bolj zdravo in veliko časa preživela v naravi," je povedala in dodala, da je mnenja, da je 'koronaobdobje' plus za vse nosečnice.

Manekenka in oblikovalka Jana Koteska je včeraj sporočila, da je v 29. tednu nosečnosti. Za 24ur.com je povedala, da za zdaj vse poteka po načrtih in da se počuti odlično. Celo tako dobro se počuti, da se včasih loti kakšnih opravil, ki niso ravno priporočljiva, nam je zaupala nasmejana lepotica.

Povprašali smo jo tudi po spolu otroka, a je ostala skrivnostna. "Vemo in se zelo veselimo," je bila skromna. V nevednosti pa nas je pustila tudi glede imena. Povedala je, da imata s partnerjem že izbrano ime, in dodala, da odločitev ni bila lahka. "Prečesali smo vsa osebna imena tega sveta, sem mislila, da je izbira tega lažja," se je spominjala.

To pa bo njen prvi otrok, ki ga bo dobila s partnerjem Ivom Ilcem, ki pa ima iz prejšnjega razmerja sina. "Ivo ima že izkušnje in tudi zato sem bolj pomirjena, ker vidim, da mu gre vloga očeta krasno od rok," je bila Jana vesela. "Skupaj sva slabi dve leti, ni tako zelo dolgo, ampak verjamem, da so ti ljudje in dogodki namenjeni," je iskreno dejala o svojem razmerju. "Tako se vse zgodi hitreje in lahkotneje," je za 24ur.com še pojasnila Koteska.

Ivo in njegov sin pa sta Jano podpirala tudi med šovom Zvezde plešejo, kar je Ivo objavil na svoj Instagram: