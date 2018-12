Nostalgično srečanje članov skupine Bepop

Ana, Alenka, Tinkara in Simon , člani nekdanje priljubljene skupine Bepop , so že v času delovanja skupine stkali tesne prijateljske vezi, ki jih ohranjajo vse do danes. Člani so se v teh prazničnih dneh znova srečali in utrinke s prazničnega druženja delili na družbenih omrežjih.

''Tisti čas v letu. Bepop družina,'' je zapisala simpatična Ana, ki je objavila dve simpatični fotografiji – na eni so še posebej razigrani. Čeprav se še vedno najde kakšen njihov oboževalec ali oboževalka, ki bi bil presrečen, da bi člani skupine še kdaj skupaj stali na odru ali celo izdali kakšno pesem, pa se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo. Kot pravijo, ima vsaka stvar v življenju rok trajanja. Med obujanjem spominov je pogovor verjetno nanesel tudi na starševstvo in ne dvomimo, da so si izmenjali tudi kakšen koristen nasvet. Nekdanji Bepopki so že zajadrali v starševske vode. Zanimivo je, da imajo vsi deklice. Tinkara ima tri hčerke, Alenka dve, Simon dve in Ana eno.

Skupina Bepop je bila ustanovljena pred dvanajstimi leti, takrat so jo sestavljali 22-letna Tinkara Zorec, 19-letna Alenka Husić, 23-letni Simon Meglič, 20-letna Ana Praznik in 17-letni Nejc Erazem. Skupina, ki je čez noč postala vzor številnim najstnikom, je bila aktivna do leta 2005.