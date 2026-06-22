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Domača scena

Nov družabni kotiček na portoroški obali

Portorož, 22. 06. 2026 19.01 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Polona Zoja Jambrek +1
Monument Bernardin

Na portoroški obali so odprli vrata novega družabnega kotička, lounge bara Monument a mare, ki se nahaja tik ob morju, tako da gostje do njega lahko pridejo tudi s plovilom, saj imajo priveze za jahte. Poleg izbrane pijače in hrane bodo stregli tudi s koncerti, na odprtju lokala pa smo ujeli številne znane obraze, med drugimi tudi nogometnega zvezdnika Miloša Kerkeza, ki igra za Liverpool.

"Prvi vtis je zelo dober, videti je vse zelo moderno, zelo prijetno. Mesto je polno ljudi, presenečen sem bil, ko sem to videl. Zelo prijeten lokal je in nocoj se imam dobro," nam je ob odprtju zaupal Miloš Kerkez, ki igra za Liverpool.

"Tukaj bomo poskušali združevati kulinariko, plažni bar in stičišče za vse generacije, kjer se bomo imeli lepo in uživali, kjer bomo lahko prišli na pijačo ali večerjo," pa je povedal podjetnik Nik Popovič.

Monument a mare bar portorož

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