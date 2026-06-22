Nov družabni kotiček na portoroški obali

"Prvi vtis je zelo dober, videti je vse zelo moderno, zelo prijetno. Mesto je polno ljudi, presenečen sem bil, ko sem to videl. Zelo prijeten lokal je in nocoj se imam dobro," nam je ob odprtju zaupal Miloš Kerkez, ki igra za Liverpool.

"Tukaj bomo poskušali združevati kulinariko, plažni bar in stičišče za vse generacije, kjer se bomo imeli lepo in uživali, kjer bomo lahko prišli na pijačo ali večerjo," pa je povedal podjetnik Nik Popovič.