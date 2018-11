Nov korak v življenju Natalije Gros

Natalija se je pred kratkim preselila v novo stanovanje in z nami spregovorila o odločitvi, da se preseli, o svoji novi poti in izzivih, ki jo čakajo: ''Preselila sem se 'v dvoje', z mojo punčko Elo. Za prodajo najine oziroma naše družinske hiše sem se odločila po zadnji premieri Juretovega dokumentarnega filma, ki smo jo imeli 14. februarja 2018. Takrat so se premierno zavrteli Zadnji ledeni lovci. Ta dan sem sklenila najino ljubezensko zgodbo, ki sva jo začela z snemanjem mojega dokumentarnega filma Magnezij in čokolada leta 2007. Od takrat je v njegovem repertoarju nastalo kar devet dokumentarnih filmov. In ko se je tega večera ta krog zaključil in s tem tudi moje poslanstvo v njegovem produkcijskem podjetju, sem začutila, da preprosto moram ven iz te hiše, če želim enkrat resnično na novo začeti novo poglavje v svojem življenju,"nam je zaupala.

Dodala je, da odločitev ni bila lahka. "Večkrat sem si napisala 'za' in 'proti' dejstva, a kljub vsemu sta mi intuicija in občutek govorila, da moram ven iz hiše, ki je bila za naju prevelika, potrebna temeljite celostne obnove in je bila zame tudi veliko finančno breme. Ker v življenju vedno prisluhnem srcu in svojemu notranjemu občutku, sem mu sledila, čeprav mi je razum večkrat nasprotoval," je pojasnila.