Nov projekt Tare Zupančič: zvok spremenila v sliko

Tara Zupančič , voditeljica oddaje Zvezde plešejo , v življenju potrebuje ravnovesje med nastopanjem in nečim, kar izpolnjuje njeno umetniško dušo. Svojo ustvarjalno žilico je pokazala že ob različnih priložnostih. Tara ima svoj t. i. alterego. Poimenovala ga (jo) je Varishana, skozi katero že leta ustvarja najrazličnejše reči. Začelo se je z delom v podjetju, kjer je risala 3D-pohištvo za prestižne kozmetične znamke, nadaljevalo kot hobi skozi poslikavo skodelic, prešlo do recikliranih izdelkov za vsakdanje in sproščeno življenje, sedaj pa se je po 'koronski polletki' lotila novega projekta, ki temelji na zvoku in sliki. Poimenovala ga je Varishana Voice oz. Zvok v sliki. Gre za posebno tehniko, pri kateri personaliziran zvok tako prelije v umetnost in ustvari personalizirane slike, ki so bile prej le zvok, zdaj pa lahko tega obesimo na steno in tako občudujemo stvaritev, s tem pa si polepšate prostor.

"Tako kot se je do zdaj izkazalo, da veliko navdiha dobim ob želji obdarovanja drugih, je bilo tudi tokrat tako. Ali pa vsaj podobno. Iskala sem neko posebno darilo, in ker mi je od nekdaj ta oblika zapisa zvoka privlačna, sem se odločila, da poizkušam sama ustvariti neko sliko, kjer bo zvok tudi viden. Predvsem pa bo oseben, unikaten. Že približno 10 let imam v "zvezku idej", kamor lepim in vpisujem razne ideje, ki mi padejo na pamet, izrezek iz časopisa, kjer je na steni narisana krivulja, oblika zvočnega vala. To je vse – in to me je spomnilo, da bi lahko tudi sama naredila nekaj v tej smeri," opisuje Tara, ki je prva v Slovenji, ki se je lotila česa takega.

"Seveda sem najprej raziskovala, ali se kdo že ukvarja s tem, pa nisem našla nikogar, vsaj ne na tak način. Seveda pa je tukaj podobno kot pri vseh umetnostih. Moji izdelki so narejeni po mojih navdihih, mojemu načinu oblikovanja in so zato drugačni. Nisem pa odkrila tople vode, t. i. soundwave obstaja, odkar obstaja na svetu zvok. Če zaidem v fiziko 'po domače' – to je sinusoidna krivulja, ki je odvisna od frekvence in amplitude. Vsak zvočni zapis je drugačen, ker ima vsak glas svojo barvo, višino, glasnost."