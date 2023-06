Nov uspeh Nika Škrleca: rubikovo kocko sestavil na slepo

Sestavljanje rubikove kocke na slepo je ena od tekmovalnih disciplin na tekmovanjih v sestavljanju hitrostnih ugank. Kot pojasnjuje Nik, poteka tako, da si tekmovalec najprej dobro ogleda kocko in si zapomni, kako je premešana, nato pa si pokrije oči in jo poskuša sestaviti. Sestavljanje poteka drugače kot sicer, saj je prilagojeno zapomnjevanju in dejstvu, da tekmovalec ne vidi. "Negotovost je večja, ker nimaš pojma, kaj se dogaja, oziroma če vse sestavljaš pravilno." Škrlec pravi, da je zanj to eden bolj zabavnih načinov sestavljanja rubikove kocke.

Igralec Nik Škrlec se že več let ukvarja s sestavljanjem rubikove kocke, svoje znanje pa deli tudi na YouTube kanalu, kjer ima več kot 19 tisoč naročnikov. V soboto mu je na kockarskem tekmovanju Zreče Open 2023 prvič uspelo na slepo sestaviti rubikovo kocko. "Zame je bil to neverjeten uspeh, v tekmovalnem smislu pa nič posebnega," je ob svojem dosežku skromen Nik, ki poudarja, da imamo v Sloveniji vrhunske sestavljalce rubikove kocke na slepo: "Včeraj so na stopničkah stali Dušan Zakelšek (3. mesto), Matej Bolta (2. mesto) in Marcel Ručigaj (1. mesto). Za primerjavo, jaz sem za eno kocko potreboval slabih 12 minut, Marcel pa slabo minuto, kar je izjemno."

In kako to, da je Niku prvič uspelo sestaviti Rubikovo kocko na slepo šele na tekmovanju? "Odgovor je precej preprost, premalo sem vadil. Na to tekmovanje sem se prijavil ravno zato, da se končno naučim slepega sestavljanja. Zdelo se mi je, da se moram malo brcniti v zadnjico. Izkazalo se je, da je to vseeno malo težje, kot sem si predstavljal. Zadnjih nekaj dni sem več časa posvetil vaji in doma mi je že kdaj uspelo, vendar redko sem snel prevezo in pred sabo zagledal sestavljeno kocko." Slovenski igralec, ki ga bomo lahko spremljali v sedmi sezoni serije Ja, Chef, pravi, da je negotovost ena najbolj vznemirljivih in stresnih okoliščin sestavljanja "Tudi zato sem na tekmovanju ubral polžjo taktiko in res vse trikrat preveril – če sem si pravilno zapomnil kocko, če prav rešujem in če nisem slučajno na kaj pozabil."

'Če me na plaži vidite z zaprtimi očmi, ne spim, ampak vrtim kocko'

V prostem času se Škrlec ukvarja tudi s potapljanjem na vdih. Pred kratkim je bil na potapljaškem potovanju v Južni Afriki, kjer je daljše lete izkoristil za pripravo na kockarsko tekmovanje. "Tuhtal in pregledoval sem različne vodiče, kocka je bila ves čas v mojem nahrbtniku ali pa v rokah. V veliko pomoč so mi bili tudi slovenski kockarji ter slovenska rubikaška skupina na Discordu." Meni, da je kljub dolgim letom vadil premalo, zato bo kocko vzel s sabo na dopust. "Če ne bom pod vodo in me na plaži zagledate z zaprtimi očmi, najbrž ne spim, ampak vrtim kocko." Najprej bi se rad res dobro naučil sestavljati kocko na slepo, nato pa ima pred sabo že nov izziv: sestavljanje več kock na slepo zaporedoma. "Če bo čas, vse še pride na vrsto," v smehu dodaja.