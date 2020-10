Nova akcija slovenskih vplivnic: 'V roke jo vzem'

Da je rožnati oktober mesec boja proti raku na dojki čivkajo že ptički na vejah, a ko pride do zdravja in preventivno je boljše, da čivka ptiček več kot manj. Zato so se slovenske vplivnice, med njimi so tudi Tesa Jurjaševič, Tjaša Kokalj Jerala in pevka Gaja Prestor, pridružile blogerki Nataši Mernik v Instagram izzivu. Video, kjer svoje sledilke pozivajo k samopregledovanju prsi so poimenovale s precej pomenskim stavkom – ''V roke jo vzem''.

