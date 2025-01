Nova Gorica in Gorica letos epicenter kulturnega dogajanja širše regije

Nova Gorica in Gorica bosta letos epicenter kulturnega dogajanja širše regije. Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bosta sestrski mesti uradno postali evropski prestolnici kulture pod sloganom GO! 2025: Brezmejni. V Novo Gorico in bližnjo okolico prihajajo zvezde svetovnega formata: od igralca in pevca Jareda Leta s skupino 30 Seconds To Mars do Alanis Morissette in mnogih drugih.