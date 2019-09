Nova Miss Earth 2019 je Charnée Bijön Bonno

Zaključna prireditev za Miss Earth Slovenije 2019 je potekala v Festivalni dvorani Ljubljana in se je zaključila z izbrano letošnjo zmagovalko lepotnega tekmovanja in njenimi spremljevalkami.

Manekenke so nastopile tudi v kopalkah in večernih kreacijah, izbrana publika pa je lahko uživala tudi v bogatem zabavnem spremljevalnem programu. Med nastopajočimi je bil tudi Tilen Lotrič, ki je lani v oddaji Slovenija ima talent končal na drugem mestu, publiko pa so navdušili tudi plesalci plesne skupine Revolution Dance Crew,ki smo jih ravno tako spoznali v talentih. Seveda pa ni manjkala Miss Earth Slovenije 2018, Danijela Burjan,ki je nastopila tudi v vlogi pevke.

Danijela je okronala Charnée Bijön Bonno, ki je tako postala nova Miss Earth Slovenije 2019. Kristina Zvonar je postala prva spremljevalka, Katja Grahdruga spremljevalka in Špela Budič tretja spremljevalka. Zmagovalka pa si je poleg krone in lente za najlepšo prislužila tudi pokroviteljski osebni električni avto za čas svojega mandata kot znak ekološke naravnanosti projekta.