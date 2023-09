Nova Miss Earth Slovenije 2023 je Monika Čavlović

Slovenija je dobila novo Miss Earth. To je postala Monika Čavlović iz Nove Gorice, ki so se ji z zmago uresničile otroške sanje. "Še vedno sem v šoku in ne morem verjeti, da se to vse dogaja. To, da sem postala miss, so bile moje otroške želje in sanje," je povedala za 24ur.com.