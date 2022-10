Nova Miss Earth Slovenije postala Ptujčanka Lea Prstec

V dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki je pretekli vikend potekalo še sklepno dejanje letošnjega izbora za Miss Earth Slovenije 2022. Ptujčanka Lea Prstec je lepotica, ki se je okitila z nazivom in krono, ki ji jo je predala lanska zmagovalka Asja Bonnie Pivk .

Pred 300-glavo množico so poleg zmagovalke razglasili še njene spremljevalke. Prva spremljevalka oz. Miss Earth-Air Slovenije 2022 je postala Neja Prosenjak iz Slovenske Bistrice, druga spremljevalka oz. Miss Earth-Water Slovenije 2022 je Špela Sever iz Domžal, tretja Evelin Sadek iz Slovenskih Konjic pa je prejela naziv Miss Earth-Fire Slovenije 2022.

Podelili so tudi posebno lento, ki označuje največji napredek v smislu zunanjega videza in osebnostne rasti. To je prejela Neža Lozej iz Škofje Loke. Med top 6 deklet se je uvrstila še Tiara Križnik iz Žalca.