Nova miss Slovenije je 24-letna ljubljančanka Vida Milivojša

Finalna prireditev Miss Slovenije 2022 je 4. septembra s pričetkom ob 20. uri potekala na 'Skupnem placu' v občini Braslovče, pod enim izmed največjih kozolcev v Sloveniji. Na dogodku so okronali novo miss Slovenije, to je postala 24-letna Vida Milivojša iz Ljubljane.

Finalistke so se v prvem izhodu predstavile v kreacijah oblikovalke Tanje Basle , v drugem izhodu pa v večernih oblekah salona Poročni kotiček. Na odru prireditve, ki jo je povezovala Maja Zupan , miss Slovenije 2017, so se zvrstili številni nastopajoči. Zapeli so tudi člani zasedbe BOOOM! , nastopili sta tudi državni prvakinji v plesni kategoriji show dance Lina Novak in Tjaša Fale . Pred občinstvo sta stopila tudi priljubljena Alya ter 6 Pack Čukur , predstavila pa se je tudi štajerska zasedba Baya .

Za prestižni naslov miss Slovenije so se potegovala dekleta: 20-letna Larisa Brumec iz Bistrice ob Dravi, 22-letna Urša Trontelj iz Stare Cerkve, 22-letna Talita Sofija Komelj iz Ljubljane, 21-letna Ana Oder iz Mislinje, 21- letna Blažka Hojak Šalamun s Ptuja, 21-letna Anja Korenč iz Logatca, 25-letna Ana Malavašič iz Ljubljane, 22-letna Julija Poljanec iz Tolmina, 19-letna Teja Tripković iz Mirne, 21-letna Lana Šantelj iz Postojne , 26-letna Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici, 20-letna Klara Šmigoc iz Miklavža na Dravskem polju, 27-letna Kristina Mihelčič iz Komende, 24-letna Vida Milivojša iz Ljubljane, 26-letna Urška Koštrun z Vrhnike in 20-letna Anastazija Marić z Iga pri Ljubljani.

Strokovno žirijo so sestavljali dr. Jure Knez, Mojca Šimnic Šolinc, Bogdan Kronovšek, David Miško ter Maja Čolić , miss Slovenije 2020/2021, pred njimi je bila težka naloga, odločali so se med šestnajstimi lepoticami.

Organizatorji so na prireditvi podelili kar osem nazivov: ob Vidi Milivojša, ki je postala nova miss Slovenije, se je naziva prve spremljevalke razveselila Hana Klaut, druga spremljevalka pa je postala Talita Sofija Komelj, ki je postala tudi ambasadorka 'More Than Beauty'. Naziv miss osebnosti je pripadel Urški Koštrun, miss fotogeničnosti je postala Teja Tripković, miss Slovenskih novic Anja Korenč, nova najlepša Slovenka pa je postala tudi miss simpatičnosti.

Krono Miss Slovenije 2022 je oblikovala prva spremljevalka miss Slovenije 2019, Tinkara Smolar Kraner, doktorska študentka znanosti in inženirstva materialov. V duhu varovanja okolja in zmanjšanja potrošnje naravnih virov je pri izboru osnovnega materiala krone izbrala aluminij, izdelan iz 75% zavrženih in v proces ponovno vrnjenih različnih aluminijevih zlitin. Material je bil po ustrezni obdelavi lasersko razrezan in krivljen v ovalno obliko. K rumeno-zlati barvi krone, ki predstavlja uspeh, kot tudi prestiž izdelka, so bili dodani zeleni kristali, ki simbolizirajo naravo, optimizem in harmonijo. Barvna kombinacija odlično opisuje letošnje prizorišče finalnega izbora - barve sonca in hmelja: občino Braslovče.