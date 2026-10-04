Predstava Pridi gola! z zvezdniško igralsko zasedbo osvaja občinstvo

Špas teater ima novo gledališko uspešnico z naslovom Pridi gola! , ki je navdušila občinstvo. Čeprav predstava temelji na znameniti francoski farsi Marca Camolettija , je nova različica izrazito zaznamovana z avtorskim pristopom Žige Flajnika , ki je podpisal prevod in priredbo ter režijo, scenografijo in kostumografijo predstave.

"Golota in smeh sta povsem naravni stvari in lahko vam zagotovim, da vsaj ene od njiju v predstavi nikakor ne manjka. Za vse, ki jih naslov morda nekoliko prestraši: golote ni, smeha in norosti pa je več kot dovolj. Po prvih ponovitvah smo z odzivi gledalcev izjemno zadovoljni. Najlepše je slišati, da jih zgodba pritegne že od začetka, da se smejijo skozi celotno predstavo in da jim čas v družbi naših likov mine prehitro. Takšni odzivi nam dajejo dodatno energijo za naprej. Z ekipo Pridi gola! bomo zdaj obiskovali kraje po Sloveniji in širili tisto, česar nikoli ni preveč – smeh," je povedal Žiga Flajnik.

Eden največjih adutov predstave je njena izjemno močna zvezdniška igralska zasedba, v kateri se srečujejo prepoznavna imena slovenskega gledališkega, glasbenega in medijskega prostora. Na odru nastopajo Helena Blagne, Melani Mekicar, Alenka Kraigher, Nenad Nešo Tokalić in Primož Vrhovec.