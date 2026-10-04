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Domača scena

Predstava Pridi gola! z zvezdniško igralsko zasedbo osvaja občinstvo

Ljubljana, 04. 10. 2026 20.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.K.
Spasteater Pridi gola premiera 89 foto Marko Delbello Ocepek

Mož načrtuje popoln vikend s svojo ljubico, žena pa obisk pri mami. Vse lepo in prav ... dokler žena ne ostane doma. In takrat se začnejo načrti podirati kot domine. Rezultat? Prikaže ga nova komedija Špas teatra Pridi gola!

Špas teater ima novo gledališko uspešnico z naslovom Pridi gola!, ki je navdušila občinstvo. Čeprav predstava temelji na znameniti francoski farsi Marca Camolettija, je nova različica izrazito zaznamovana z avtorskim pristopom Žige Flajnika, ki je podpisal prevod in priredbo ter režijo, scenografijo in kostumografijo predstave.

"Golota in smeh sta povsem naravni stvari in lahko vam zagotovim, da vsaj ene od njiju v predstavi nikakor ne manjka. Za vse, ki jih naslov morda nekoliko prestraši: golote ni, smeha in norosti pa je več kot dovolj. Po prvih ponovitvah smo z odzivi gledalcev izjemno zadovoljni. Najlepše je slišati, da jih zgodba pritegne že od začetka, da se smejijo skozi celotno predstavo in da jim čas v družbi naših likov mine prehitro. Takšni odzivi nam dajejo dodatno energijo za naprej. Z ekipo Pridi gola! bomo zdaj obiskovali kraje po Sloveniji in širili tisto, česar nikoli ni preveč – smeh," je povedal Žiga Flajnik.

Eden največjih adutov predstave je njena izjemno močna zvezdniška igralska zasedba, v kateri se srečujejo prepoznavna imena slovenskega gledališkega, glasbenega in medijskega prostora. Na odru nastopajo Helena Blagne, Melani Mekicar, Alenka Kraigher, Nenad Nešo Tokalić in Primož Vrhovec.

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Pridi gola! predstava Špas teater Helena Blagne Melani Mekicar

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