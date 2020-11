Nova programska platforma Drame za ranljive skupine

V trenutnem času stiske je njihov vsakdan še posebno krhek in negotov, saj so obiski svojcev in prijateljev doma ali v domovih onemogočeni in s tem družabno življenje praktično ustavljeno. Literarna branja, ki ji izbira in pripravlja gledališka lektorica Tatjana Stanič , berejo pa člani igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, lahko prinesejo umetniško doživetje vsem tistim, ki pogrešajo gledališče in umetnost. Z vzpostavitvijo Dramine knjižnice za ranljive skupine nastaja ob nedavno predstavljeni platformi Zvočne drame nova nujno potrebna povezava z občinstvom, saj nas v teh negotovih časih tolaži in združuje tisto, kar v življenju največ pomeni – človeška bližina, ki jo lahko začutimo tudi skozi umetnost.

Uvodni programski sklop branj, ki bodo nastala v okviru nove platforme, je poezija predstavnikov slovenske moderne Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Josipa Murna Aleksandrova in Dragotina Ketteja. V čutečih in umetniško iskrivih interpretacijah igralskega ansambla Drame bo mogoče prisluhniti pesmim iz ponatisa štirih znamenitih pesniških zbirk: AleksandrovPesmi in romance(1903), Dragotin Kette Poezije(1900), Ivan Cankar Erotika (1899) in Oton Župančič Čaša opojnosti (1899). Zvočni posnetek pesmi iz zbirke Pesmi in romance, ki je nastal v sodelovanju s Sašo Pavček, Zvonetom Hribarjem, Majo Končar in Petro Govc, je v Dramini knjižnici za ranljive skupine že objavljen. Od doma posnetih igralskih branj poezije in druge literature, ki so jih na družbenih omrežjih in na spletni strani Drame objavljali v pomladnem valu epidemije, se novi posnetki razlikujejo tako v celovitosti obravnave izbranih del kot tudi po tem, da bodo vsi nastali v snemalnem studiu SNG Drama Ljubljana. Snemalec in montažer je Jurij Alič. Pri procesu snemanja ter urejanja posnetkov in pri organizaciji projekta pa sodeluje tudi gledališka pedagoginja Drame Špela Šinigoj.

Kot naslednjo programsko točko cikla umetniških branj poezije slovenske moderne bo Drama v prihajajočih tednih predstavila Poezije Dragotina Ketteja. Znamenite pesmi bodo interpretirali Nina Valič, Sabina Kogovšek, Bojan Emeršičin Nina Ivanišin.