Nova serija: Vesna se je preizkusila kot igralka

Vesna Šošterič, tekmovalka druge sezone Ljubezni po domače, ki je s svojimi izjavami navduševala celotno Slovenijo, je dobila priložnost, da se preizkusi tudi kot igralka. Vesno so namreč povabili k sodelovanju snemanja nove serije Lajf je tekma, ki februarja prihaja na VOYO.

Sveže samska Vesna se je, kot je povedala za 24ur.com, na snemanju počutila odlično. "Ni mi bilo nerodno, saj so samo kamere," je povedala in dodala: "Super sem se počutila. Prišla sem, povedali so, kakšna je moja vloga in smo posneli."Samozavestna Vesna je v kratki seriji dobila vlogo Olje. Ta se bo pojavila v sanjah glavnega lika Bojana, ki ga igra Voranc Boh.

Serija Lajf je tekma je prav poseben format komedije, kjer spremljajo glavnega junaka Bojana, kako razrešuje nenavadne, pogosto bizarne vsakdanje življenjske izzive na svojevrsten način. Pri razreševanju izzivov pa ga spremljata športna komentatorja Erik in Miran, ki ju vidimo in slišimo zgolj gledalci. Vsaka situacija je športno analizirana in komentirana z veliko mero humorja in športnega žargona.