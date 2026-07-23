Nova voditeljica Slovenija ima talent razkrila svojo skrito strast

Sveža pridobitev prihajajoče sezone šova Slovenija ima talent v našo medijsko hišo prinaša tudi svoje nenavadne talente. Melani Mekicar namreč že kar nekaj časa navdušeno kvačka, kar je dokazala s polno torbo svojih izdelkov, ki jo je prinesla na pogovor.

"Moje najbolj ljubo mesto za kvačkanje je moj kavč ali pa na letalu," pravi sovoditeljica Saša Stareta in dodaja, da ob tem najraje posluša avdioknjige. Tudi torbo, v kateri je prinesla svoje kvačkanine, je njeno delo. "Naredila sem jo na počitnicah v Bosni, kjer nisem imela interneta," je smeje priznala.

"Če si želite početi nekaj, kar vas bo odklopilo od ekranov, je terapevtsko in na koncu še nekaj ustvariš zase, je kvačkanje za vas," je še zatrdila Melani. Kako dobro se je simpatična voditeljica odrezala v vlogi mentorice kvačkanja in kako dober učenec je naš Alen Podlesnik, pa preverite v prispevku iz oddaje 24UR.