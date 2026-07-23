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Domača scena

Nova voditeljica Slovenija ima talent razkrila svojo skrito strast

Ljubljana, 23. 07. 2026 08.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent.

Melani Mekicar ni samo oboževalka koncertov, potovanj, mode in Taylor Swift. V našo hišo smo dobili tudi strastno kvačkarico. Nova voditeljica šova Slovenija ima talent iz volne najraje ustvarja na domačem kavču in med dolgimi letalskimi poleti, na pogovor pa je prinesla celo torbo svojih izdelkov.

Sveža pridobitev prihajajoče sezone šova Slovenija ima talent v našo medijsko hišo prinaša tudi svoje nenavadne talente. Melani Mekicar namreč že kar nekaj časa navdušeno kvačka, kar je dokazala s polno torbo svojih izdelkov, ki jo je prinesla na pogovor.

Melani že leta strastno kvačka
Melani že leta strastno kvačka
FOTO: Zajem zaslona

"Moje najbolj ljubo mesto za kvačkanje je moj kavč ali pa na letalu," pravi sovoditeljica Saša Stareta in dodaja, da ob tem najraje posluša avdioknjige. Tudi torbo, v kateri je prinesla svoje kvačkanine, je njeno delo. "Naredila sem jo na počitnicah v Bosni, kjer nisem imela interneta," je smeje priznala.

"Če si želite početi nekaj, kar vas bo odklopilo od ekranov, je terapevtsko in na koncu še nekaj ustvariš zase, je kvačkanje za vas," je še zatrdila Melani. Kako dobro se je simpatična voditeljica odrezala v vlogi mentorice kvačkanja in kako dober učenec je naš Alen Podlesnik, pa preverite v prispevku iz oddaje 24UR.

Razlagalnik

Kvačkanje je ročna tehnika izdelave tekstilij, pri kateri z uporabo ene same kvačke oblikujemo zanke iz preje ali volne. Za razliko od pletenja, kjer se uporablja dve ali več pletilk in so zanke na pletilkah odprte, se pri kvačkanju vsaka zanka zaključi, preden se začne naslednja. Ta tehnika omogoča večjo svobodo pri ustvarjanju kompleksnih tridimenzionalnih oblik in vzorcev, saj kvačka omogoča enostavnejše dodajanje ali odvzemanje zank na katerem koli mestu izdelka.

Kvačkanje se pogosto imenuje 'meditacija v gibanju', saj ponavljajoči se gibi zahtevajo osredotočenost, ki pomaga umiriti misli in zmanjšati raven stresa. Proces ustvarjanja z rokami spodbuja sproščanje dopamina, kar izboljšuje razpoloženje, hkrati pa posamezniku nudi občutek dosežka, ko iz preproste niti nastane uporaben izdelek. Zaradi tega se pogosto uporablja kot oblika sprostitve po napornem delovnem dnevu ali kot način za odklop od digitalnih naprav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
melani mekicar slovenija ima talent kvačkanje

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