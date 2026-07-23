Nova voditeljica Slovenija ima talent razkrila svojo skrito strast

Sveža pridobitev prihajajoče sezone šova Slovenija ima talent v našo medijsko hišo prinaša tudi svoje nenavadne talente. Melani Mekicar namreč že kar nekaj časa navdušeno kvačka, kar je dokazala s polno torbo svojih izdelkov, ki jo je prinesla na pogovor.
"Moje najbolj ljubo mesto za kvačkanje je moj kavč ali pa na letalu," pravi sovoditeljica Saša Stareta in dodaja, da ob tem najraje posluša avdioknjige. Tudi torbo, v kateri je prinesla svoje kvačkanine, je njeno delo. "Naredila sem jo na počitnicah v Bosni, kjer nisem imela interneta," je smeje priznala.
"Če si želite početi nekaj, kar vas bo odklopilo od ekranov, je terapevtsko in na koncu še nekaj ustvariš zase, je kvačkanje za vas," je še zatrdila Melani. Kako dobro se je simpatična voditeljica odrezala v vlogi mentorice kvačkanja in kako dober učenec je naš Alen Podlesnik, pa preverite v prispevku iz oddaje 24UR.
Kvačkanje je ročna tehnika izdelave tekstilij, pri kateri z uporabo ene same kvačke oblikujemo zanke iz preje ali volne. Za razliko od pletenja, kjer se uporablja dve ali več pletilk in so zanke na pletilkah odprte, se pri kvačkanju vsaka zanka zaključi, preden se začne naslednja. Ta tehnika omogoča večjo svobodo pri ustvarjanju kompleksnih tridimenzionalnih oblik in vzorcev, saj kvačka omogoča enostavnejše dodajanje ali odvzemanje zank na katerem koli mestu izdelka.
Kvačkanje se pogosto imenuje 'meditacija v gibanju', saj ponavljajoči se gibi zahtevajo osredotočenost, ki pomaga umiriti misli in zmanjšati raven stresa. Proces ustvarjanja z rokami spodbuja sproščanje dopamina, kar izboljšuje razpoloženje, hkrati pa posamezniku nudi občutek dosežka, ko iz preproste niti nastane uporaben izdelek. Zaradi tega se pogosto uporablja kot oblika sprostitve po napornem delovnem dnevu ali kot način za odklop od digitalnih naprav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.