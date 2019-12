Novi član Drame bo ta teden doživel svoj krst

"Počutil sem se premaknjeno, ali pa vsaj zamaknjeno. Dokler nisem začel študijskega procesa za prvo predstavo svojega uradnega ansambelskega staža. Zdaj sem samo še osredotočen. Na material, vsebino in vprašanja, ki jih z ekipo razpiramo. Zdi se mi, da sem obdan z ljudmi, ki me lahko še toliko tega naučijo, obenem pa se mi zdi, in to je zelo pomembno, da sem obdan z ljudmi, ki verjamejo, da lahko še toliko tega dam. Drama je zagotovo edina domača gledališka institucija, ki me je, na primer, v času študija na Akademiji uspela animirati, ne v smislu zabave, bolj v smislu duše. In mislim, da je še zmeraj najbolj optimalen gledališki prostor za ustvarjalni in estetski preboj," je za 24ur.com povedal član SNG Drama Benjamin Krnetić, ki ga boste na odru Drame lahko videli že ta teden, in sicer v vlogi Jura v gostujoči uprizoritvi v produkciji Drame SNG Maribor in Konservatorija za glasbo in balet Maribor Grmačev režiji ene najbolj prodornih režiserk mlajše generacije pri nas Nine Rajić Kranjac.

"V Grmačah sem Jur, deček podalpske distopije, ki verjame, da je prav on Zeleni Jure, pomladonosec in dramilec svoje skupnosti, da je Sveti Jurij, ki bo zmogel ubiti Dvom. Na srečo v to verjame samo on. Saj se posledično v svoji skupnosti zato lahko realizira; a samo kot gospodar volkov, kot godec pred peklom. S čimer se v drami Daneta Zajca nakaže poteza frustriranega mladega človeka, ki v svoj dom ni nehal verjeti, čeprav ta dom že zdavnaj ne obstaja več. S postavitvijo neizčrpnega ansambla mariborske Drame, s katerim nas je vodila Nina Rajić Kranjac (in njeni sodelavci, se ve), so Grmače morda ena najbolj ažurnih predstav, v katerih sem nastopil. A morda je še prezgodaj, da bi o tem lahko govoril. Zdi se mi, da je predstava končno začela živeti, zato bo to gostovanje v Drami za uprizoritev velik test. Predvsem tehnični. Česar se izredno veselim, saj bo ravno ta izvedba moja prva na odru Drame, odkar sem uradno zaposlen."